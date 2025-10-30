Elkészültek a Balassi-kardok

Szerző: gondola

2025. október 30. 15:36

A harmincadik kardceremónia kerül sorra Bálint napján, ekkor adják át az 56. és 57. Balassi Bálint-emlékkardot. Az irodalmi ünnep két legfontosabb kelléke megalkottatott. Fazekas József Balassi-érmes kardkovács műhelyéből a Balassi Kard Művészeti Alapítványhoz került a két szablya. Egy magyar költő és egy külföldi műfordító veheti majd át a fegyvert a jubileumi alkalommal.

Fazekas József Balassi-érmes kardkovács és Molnár Pál, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnöke a két kard társaságában Szentendrén - gondola

Minden kard külön egyéniség - gondola