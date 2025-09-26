Putyin: a világban végbemenő változások következtében egyre több energiára van szükség

2025. szeptember 26. 10:06

A világban végbemenő változások következtében egyre több energiára van szükség - hangsúlyozta Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön Moszkvában, az Atomenergetikai Világhét (World Atomic Week) rendezvényen videón közvetített fórumon.

Rámutatott arra, hogy egyre több ország és nagyvállalat tekinti a békés atomenergiát olyan létfontosságú energiaforrásnak, ami a hosszú távú, gyorsított fejlődéshez szükséges. A közvélemény hozzáállása folyamatosan változik a környezetbarát atomenergiához, amely hatalmas lehetőségeket nyit meg a világban - tette hozzá.

Vlagyimir Putyin hangsúlyozta: egyre több ország kezdi meg az atom békés felhasználását, és megjegyezte, hogy csak Oroszországnak van kompetenciája az atomenergia teljes technológiai láncában.

A békés célú atomenergia hosszú távú használata alapvetően új, hatékonyabb technológiákat igényel, Oroszország már dolgozik ezen megoldások fejlesztésén

- jelezte.

Az orosz elnök kijelentette, hogy Oroszország ellenzi a technológiai gyarmatosítást, és nem teszi nukleáris partnereit függővé a technikai megoldásaitól, hanem segíti létrehozni a saját szuverén nemzeti atomenergetikai ipart, és ez magában foglalja a személyzet képzését és kompetenciaközpontok létrehozását.

Vlagyimir Putyin elmondta: Oroszország azt tervezi, hogy Szeverszkben, a tomszki régióban 2030-ban üzembe áll a világ első, zárt üzemanyagciklussal működő atomerőműve.

A zárt üzemanyagciklus lehetővé teszi az üzemanyag 95 százalékának többszöri újrahasznosítását, ezzel az uránkészletek rendelkezésre állásának növelését, a nukleáris hulladék mennyiségének radikális csökkentését.

Az elnök szólt arról, hogy az orosz tervek alapján épült atomerőművek keresettek a világon. Kifejtette, hogy modern modelleket kell kidolgozni az atomerőmű-építés finanszírozására, és ebbe be kell vonni a nemzetközi pénzügyi intézményeket és fejlesztési bankokat.

Az Atomenergetikai Világhét megnyitóján Szergej Kirijenko, az orosz elnöki adminisztráció helyettes vezetője, a Roszatom korábbi vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy az atomenergetika egyre inkább teret nyer a világban.

Emlékeztetett arra, hogy míg 2009-ben az első Atomexpón 25 ország képviselői voltak jelen, addig a mostani rendezvényen 118 ország képviselteti magát. Egyre több ország választja a biztonságos, megbízhatóan működő és fenntartható energiaforrást, az atomenergiát - húzta alá.

Ismertette, Oroszország vezető ország a világ atomerőmű építői között, 28 jelenleg épülő atomerőművi blokk közül 22-t Oroszország épít, a technológiai fejlődés jelentős.

Felhívta a figyelmet arra, hogy az atomerőmű építése és üzemeltetése hosszú folyamat, egy ilyen hosszú távú együttműködés nagy bizalmat feltételez az érintettek körében. Meggyőződésük, hogy együttműködéssel és nem szankciókkal lehet építeni a jövő energetikáját - mondta.

A modern atomerőművek legalább 100 évig üzemelnek, ezért a mostani rendezvényen szóba kerülő megoldások hosszú évtizedekre meghatározzák az atomenergetika fejlődését- jegyezte meg.

A megnyitón Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója elmondta: először tartanak atomenergetikai globális ifjúsági fórumot a jövő generációjának, hogy bemutassák nekik a tiszta, fenntartható energiaforrást, az atomenergiát.

Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) főigazgatója úgy fogalmazott, jó látni a világ atomenergia-iparának összefogását a biztonságos energiaellátás, a technológiai fejlődése érdekében.

Szeptember 25-28-án a Roszatom szervezésében rendezik meg Moszkvában az Atomenergetikai Világhét programot.

Az eseményen csaknem 120 ország képviselői vesznek részt, köztük miniszterelnökök, miniszterek, nagyvállalatok képviselői, tudósok, atomenergetikai szakemberek. Jelen vannak a nemzetközi atomenergetikai szervezetek - a NAÜ, WNA, WANO - képviselői. A szervezők mintegy tízezer látogatót várnak, és további 18 ezer fiatal részvételével számolnak.

Az atomenergetikai nemzetközi fórumon jelen vannak a Paks II. Zrt. vezetői, Paks és térsége polgármesterei, a térségi településeket összefogó szervezet képviselői.

A rendezvény kapcsolódik az orosz atomenergetikai ipar megalakulásának 80. évfordulójához.

Az Atomenergetikai Világhét kiállításon az érdeklődők megtekinthetik azoknak az országoknak a bemutatóját, ahol orosz technológiával készült atomenergetikai létesítmények működnek, illetve új atomerőművek épülnek, így bemutatkozik a Paksi Atomerőmű és a Paks II. Atomerőmű projekt is.

MTI