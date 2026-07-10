Semjén Zsolt a "Stop Önkény!" tüntetésen: A rágalmazóknak felelniük kell!
Felelniük kell a rágalmazóknak, erről a bíróság fog dönteni
– jelentette ki a KDNP elnöke a Hír TV-nek a "Stop Önkény!" tüntetésen. Semjén Zsolt arra reagált, hogy a beperelt közszereplők közül egyedül a DK-s Kiss László kért tőle bocsánatot, míg a többiek tagadtak, sőt még őt kérték számon.
Az ügy előzménye, hogy az akkori ellenzéki képviselők – vélhetőleg tudatosan – összemosták a nevét az úgynevezett Zsolti bácsi-üggyel.
Semjén Zsolt ezért törvényszék elé vitte Szabó Tímea, Tordai Bence és Arató Gergely volt országgyűlési képviselőket, illetve Somogyi András humorista, parodistát.
Az első bírósági meghallgatást ezen a héten tartották. Az ügynek önmagán túlmutató jelentősége van, hiszen a közélet tisztaságáról, az erkölcsi és jóízlésbeli határok betartásáról szól. Arról, hogy nem lehet valakit alap nélkül ilyen súlyos vádakkal illetni, még ha egy politikai ellenféről van is szó.