Semjén Zsolt a "Stop Önkény!" tüntetésen: A rágalmazóknak felelniük kell!

Szerző: Gondola

2026. július 10. 16:58

A kereszténydemokrata politikus az ellene indított durva karaktergyilkossággal, az ún. "Zsolti bácsi üggyel" kapcsolatban nyilatkozott.

Felelniük kell a rágalmazóknak, erről a bíróság fog dönteni

– jelentette ki a KDNP elnöke a Hír TV-nek a "Stop Önkény!" tüntetésen. Semjén Zsolt arra reagált, hogy a beperelt közszereplők közül egyedül a DK-s Kiss László kért tőle bocsánatot, míg a többiek tagadtak, sőt még őt kérték számon.

https://youtu.be/an9HX9665jw

Az ügy előzménye, hogy az akkori ellenzéki képviselők – vélhetőleg tudatosan – összemosták a nevét az úgynevezett Zsolti bácsi-üggyel.

Semjén Zsolt ezért törvényszék elé vitte Szabó Tímea, Tordai Bence és Arató Gergely volt országgyűlési képviselőket, illetve Somogyi András humorista, parodistát.

Az első bírósági meghallgatást ezen a héten tartották. Az ügynek önmagán túlmutató jelentősége van, hiszen a közélet tisztaságáról, az erkölcsi és jóízlésbeli határok betartásáról szól. Arról, hogy nem lehet valakit alap nélkül ilyen súlyos vádakkal illetni, még ha egy politikai ellenféről van is szó.