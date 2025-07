Szijjártó Péter: Brüsszel hibát hibára halmoz a gazdaságpolitika területén

2025. július 14. 12:52

Brüsszel az utóbbi években hibát hibára halmozott a gazdaságpolitika terén, aminek következtében az Európai Unió egyre elszigeteltebbé vált a világgazdaságtól, miközben éppen hogy minél szélesebb körű kapcsolatokra kellene törekedni – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a marokkói kereskedelmi miniszterrel tárgyalt, majd a közös sajtótájékoztatón először is kifejtette, hogy a kormány minél szélesebb körű gazdasági kapcsolatokban érdekelt az Európai Unió és az észak-afrikai ország között, különösképpen mivel „Brüsszel történelmi hibák sorozatát követte el az elmúlt időszakban gazdaságpolitika terén”, amelynek nyomán az Európai Bizottság folyamatosan egyre inkább elszigeteli a kontinenst a világ többi részétől.

Ezt súlyos mélyütésnek nevezte az európai gazdaság számára, és sérelmezte, hogy az EU több tagállam tiltakozása dacára is vámokat vezetett be a kínai autógyártókkal szemben, majd képtelennek bizonyult az Egyesült Államokkal szembeni magas vámok gyors mérséklésére, és így nagyon nehéz helyzet alakult ki a felek között.

„Azt pedig egészen egyszerűen nonszensznek tartjuk, hogy az Európai Bizottság több afrikai országgal, így Marokkóval szemben is vámok kivetéséről döntött, illetve készül dönteni” – fogalmazott. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy Afrika lakosság a következő öt évtizedben csaknem egymilliárd fővel fog nőni, ezért Európának egy átfogó fejlesztési stratégiát kellene kidolgoznia inkább, mert ha nem jön létre elegendő munkalehetőség helyben, akkor vagy „minden idők legsúlyosabb humanitárius válsága, vagy minden idők legsúlyosabb migrációs válsága áll elő”. „És mi egyiket sem akarjuk, ezért mi az afrikai országokkal szemben kivetett vámok helyett egy átfogó, átgondolt, illegális migrációt megelőző afrikai fejlesztési stratégiát akarunk látni Brüsszelből” – tudatta.

A miniszter kiemelte, hogy Magyarországnak tavaly óta Marokkó az első számú kereskedelmi partnere Afrikában, 2010 óta ötszörösére nőtt a kétoldalú kereskedelmi forgalom, ennek értéke elérte mostanra a 400 millió dollárt, és már idén is több mint 20 százalékos bővülést regisztráltak. Üdvözölte, hogy egyre szorosabb és egyre eredményesebb az együttműködés a digitalizáció, a védelmi ipar, a vízgazdálkodás és a magas színvonalat képviselő élelmiszeripar területén. Illetve úgy vélekedett, hogy Marokkóban az idei Afrikai Nemzetek Kupája, majd a 2030-as labdarúgó világbajnokság is komoly üzleti lehetőséget kínál a magyar cégek számára, erre a helyi kormány részéről is megvan a nyitottság.

Végezetül arra is emlékeztetett, hogy hazánkban évi 165 marokkói hallgató tanulhat ösztöndíjjal, és az óriási túljelentkezés a program népszerűségét mutatja. Valamint leszögezte, hogy a két ország közti kapcsolat problémamentes, a kölcsönös tiszteletre alapul, ennek megfelelően nem avatkoznak be egymás belügyeibe.

MTI