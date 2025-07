Megható búcsúbeszédet mondott Kapu Tibor

Kapu Tibor, a HUNOR-program kutatóűrhajósa a hazatérés előtti utolsó órákban egy személyes hangvételű videóban köszöntötte a magyarokat a Nemzetközi Űrállomás fedélzetéről – írja a Magyar Nemzet.

2025. július 14. 16:21

„Kedves magyarok!” – kezdte videóüzenetét Kapu Tibor, aki 45 év után az első magyar űrhajós, aki kijutott a világűrbe és az első, aki a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) is dolgozott. „Rengeteg munka, rengeteg tudomány, rengeteg ötlet, rengeteg kitartás történt annak érdekében, hogy ezt a programot sikerre vigyük” - mondta az elmúlt három hét tapasztalatairól. Hangsúlyozta, hogy mennyire büszke volt mindarra, amit a magyar kutatók elértek, és reméli, hogy az otthon maradt honfitársai is hasonló érzésekkel követik a programot. „Én nagyon remélem, hogy annyira büszkék vagytok rám és a programra, mint amennyire én büszke voltam a kutatóinkra az elmúlt három hétben.”

Majd hozzátette: „Magyarország az elmúlt hetekben visszakerült a világűr térképére, és higgyétek el, ez innen fentről nagyon jól látszik.” A beszéd egyik legfontosabb része az volt, amikor Kapu Tibor felsorolta, milyen tudományterületeken történt előrelépés a magyar űrkutatásban. „És az elmúlt hetekben Magyarország éveket lépett előre olyan tudományterületeken, mint a biológia, dozimetria, táplálkozástudomány, termékfejlesztés és még sorolhatnám.”

Kapu Tibor nemcsak az űrbéli kutatás fontosságáról beszélt, hanem arról is, hogy hisz a HUNOR-program hosszú távú jövőjében. Arra buzdította a magyarokat – különösen a fiatalokat –, hogy higgyenek saját tehetségükben. „Az én személyes célkitűzésem és kívánságom, hogy a HUNOR-program egy valami hatalmasnak legyen a kezdete, és azért, hogy ez megtörténjen, én arra szeretnék mindenkit kérni, hogy higgyen abban, hogy mi, magyarok képesek vagyunk olyan dolgokra, mint amit az elmúlt három hétben elértünk.”

Üzenete végén egy humorral és szeretettel teli példabeszéddel fordult a gyerekekhez is: „Ezért hogyha kell, akkor a gyerek, ha táncolni akar, menjen táncolni, hogyha a gyerek sakkozni akar, menjen sakkozni, és hogyha anya azt mondja, hogy tévé csak a házi után van, akkor tessék megcsinálni a házi feladatot, és csak azután tévézni.” Majd újra megerősítette, hogy a magyarok sokszor bizonyítottak már, most már a világűrben is.

