Varga-Bajusz Veronika: több tízezer fiatalnak jelenthet segítséget az Otthon Start program

2025. július 15. 10:31

Több tízezer fiatalnak jelenthet segítséget a saját otthonhoz jutáshoz az Otthon Start program - mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára kedd reggel a TV2 Mokka című műsorában.

Varga-Bajusz Veronika közölte, az adatok azt mutatják, hogy a 40 év felettiek nyolcvan százaléka rendelkezik saját otthonnal, míg az ez alattiak esetében csupán negyven százalék az arány.

Az államtitkár jelezte, a programban az első lakás vásárlását támogatják, és figyelembe veszik azt is, ha valaki már rendelkezik ingatlannal, de annak mérete nem megfelelő méretű vagy az nem a lakhatást szolgálja. Úgy fogalmazott, lakások esetében száz-, ház esetében százötven millió forint értékhatárig "érdemes nézelődni".

Hozzátette, azzal kapcsolatban nincsenek megkötések, hogy milyen típusú településen jutnak hozzá a fiatalok az ingatlanhoz, és a programhoz családalapítási elvárások sem kapcsolódnak. Úgy fogalmazott, azt látják, hogy a fiatalok előbb szeretnék biztonságban tudni a lakhatásukat és életkörülményeiket, majd "ennek tudatában fordulnak rá könnyebben a családalapításra". Közölte, a programban a házastársak akár közösen is részt vehetnek.

Varga-Bajusz Veronika a Stipendium Peregrinum Ösztöndíjprogramról is beszélt, amivel a kiemelkedően tehetséges fiatalokat szólítják meg. Elmondta, idén 26 fiatal nyerte el az ösztöndíjat, akik a világ legjobb egyetemein folytatják tanulmányaikat szeptembertől. A támogatást a tanulmányaik mellett akár lakhatásra és megélhetésre is költhetik.

Az államtitkár azt mondta, izgalmas időszak következik és hamarosan kiderül, hogy hol folytathatja tanulmányait a mintegy 130 ezer felsőoktatásba jelentkező. Kiemelte, a tavaly felvettek létszámához képest 15 ezerrel több, mintegy 87 ezer állami ösztöndíjas férőhely áll a jelentkezőknek rendelkezésre.

Közölte, idén is a nemzetgazdaság számára is fontos területek, mint a gazdaságtudományi és egészségügyi szakok, a műszaki és az informatikai képzések voltak a legnépszerűbbek a felsőoktatásba jelentkezők körében, és továbbra is erősödik a pedagógusképzések utáni érdeklődés.

MTI