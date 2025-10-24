Dömötör-nap Kőbányán történelmi örökségért

Szerző: gondola

A rákosmezei Királydombhoz fűződő történelmi örökség megőrzése érdekében a közkedvelt hagyományőrző foglalkozások lesznek Kőbánya központjában, ezáltal a hétköznapi emberekhez is eljuttat középkori országgyűléseink üzenete. Az egész napos rendezvényen íjászat, bajvívás, fegyverbemutató, lovagi torna, csatajátékok, báránysimogató, táncház és bábszínház várja az érdeklődőket a Rottenbiller parkban, míg a délután folyamán solymászbemutató és a KÖSZI épületében néphagyományokról szóló előadások és a Királydombról szóló filmvetítés színesíti majd a programot. A hagyományőrző családi nap a BP Városfejlesztési Műhely Nonprofit Kft. pályázati támogatásával valósul meg.

A kommunista rendszerben a szuverenitás gondolatát hordozó rákosmezei országgyűlések emlékét nem ápolták, sőt a Királydombot eltörölték a földrajzi nevek sorából. A Patrióták csapata évek óta ennek újjáélesztésén fáradozik, s ennek különleges alkalmat ad idén Dömötör napja (2025. október 26. vasárnap), amely a Pannóniában született keresztény vértanú, Szent Demeter – a középkori Magyar Királyság egyik védőszentje – ünnepe.

Az élő népzenei és régizenei aláfestéssel zajló szabadtéri programok 10 órakor kezdődnek a X. kerület központi részén, a Rottenbiller parkban. A középkori zenét játszó magyar zenekar, a Hollóének Hungarica koncertje 11 órakor kezdődik, majd fél tizenkettőtől lovagi torna lesz. 12 és 14 óra között a Hímzett Igricek bábszínház és táncház előadásával készülünk. A nap minden bizonnyal egyik leglátványosabb programja, a solymászbemutató 14:30-kor kezdődik.

A programok egy része azonban beltéri lesz, melyeknek a KÖSZI (Kőbányai Gyermek és Ifjúsági Szabadidő Központ) épülete ad otthont. A színházteremben 15 órától A Rákosmezei Királydomb című, a Patrióták műhelyében eredetileg 2022-ben készült dokumentumfilmet vetítik, amely az alkotás első nyilvános bemutatója lesz. A filmet követően ismeretterjesztő előadásokat hallgathatunk meg a Dömötör-nap jelentőségéről: Kasza Dániel néprajzkutató Dömötör-nap a magyar néphagyományban címmel tart előadást, majd Lajkó Gergely népművelő következik, aki a neves naphoz fűződő népszokásokat a pásztorok szemszögéből járja körül.

A KÖSZI-ben a Patrióták által készített „Dicsőséges Királydomb” vándorkiállítás is látogatható lesz, egyúttal helyet kap a Szent Demeter szülőföldjét bemutató Kincses Szerémség vándorkiállítás is.

A kőbányai Dömötör-nap, amelynek fővédnöke D. Kovács Róbert Antal X. kerületi polgármester, a BP Városfejlesztési Műhely Nonprofit Kft. támogatásával valósul meg. Rossz idő esetén a szabadtéri programok is (lehetőség szerint) a KÖSZI-ben lesznek megtartva!