Novák Irén: a Petőfi Kulturális Program 2.0 fantasztikus lehetőség a vidék számára

Szerző: MTI

2025. október 24. 10:05

A november elsején ötmilliárd forintos kerettel induló Petőfi Kulturális Program 2.0 fantasztikus lehetőség a vidéki Magyarország számára - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára szerdán az M1 aktuális csatornán.

Novák Irén felidézte, hogy az elmúlt időszakban a kulturális stratégiai döntéseket leginkább két szempont határozta meg: a nemzetben való gondolkodás és a regionalitás elve, vagyis az, hogy elvigyék az emberek lakóhelyére gazdag kulturális örökségünket és kincseinket.

Ennek kiteljesedését jelentheti a Petőfi Kulturális Program 2.0, amelyet azért nevezett így Hankó Balázs miniszter, mert mintaprogramként korábban, 2023-ban már elindult - tette hozzá.

Hangsúlyozta, hogy a programot, amelyben elsősorban a nagy hazai kultúrstratégiai intézményekkel dolgoznak együtt, a teljes országra kiterjesztették, a kezdeményezéshez kétezer település csatlakozott.

Ez nem pályázat, hanem egy hosszú távú, kiemelt kulturális program, amelyhez folyamatosan csatlakozhatnak a települések - hangoztatta a helyettes államtitkár, rámutatva arra: a program révén lehetőség nyílik arra is, hogy aktivizálják a helyi közösségeket.

"Abban bízunk, hogy boldogabb, elégedettebb és motiváltabb emberek lesznek, akik hajlandóak és képesek tenni a saját településükért, a saját közösségükért és össze tudnak fogni egy-egy cél érdekében" - mondta a program céljáról Novák Irén.