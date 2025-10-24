Orbán Viktor: szép és felemelő nemzeti ünnepünk volt

Szerző: MTI

2025. október 24. 09:06

Orbán Viktor - aki EU-s csúcsra érkezett csütörtökön Brüsszelbe - azt mondta: erős nap volt a csütörtöki, úgy érezte, hogy nem 24, hanem 48 órából állt. A legfontosabbnak azt nevezte, hogy szép és felemelő volt a nemzeti ünnep.

Szép és felemelő nemzeti ünnepünk volt - mondta a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában, amelyet a közmédia brüsszeli stúdiójából közvetítettek.

Hozzátette: most mindenki a politika felől közelít az október 23-i nagygyűlésekhez, de valójában ez egy nemzeti ünnep, amelyen az 56-os hősökre emlékeztek és arra, hogy a legnehezebb időkben is képesek voltak kiállni a jó ügyek és"saját magunk mellett".

Külön köszönetet mondott az ünnepi műsorban résztvevő művészeknek, hangsúlyozva, hogy régen látott ilyen felszabadult, de a szíveket megérintő ünnepséget.

Ugyanakkor mire odaért Brüsszelbe, ott "már égett a ház". "Itt Brüsszelben szembejön a valóság" - mondta, hozzátéve, hogy olyan napirendi pontok voltak az uniós találkozón, mint az orosz-ukrán háború, a versenyképesség, a lakhatási kérdések Európában, és néhány külpolitikai kérdés is.

És elfogyott a pénz - állapította meg.

A budapesti békecsúcs nem került le a napirendről

Európában is pontosan tudják, hogy a békecsúcs nem került le a napirendről, az időpontja kétséges, de hogy lesz, afelől nincs kétség - jelentette ki a miniszterelnök a budapesti békecsúcsról pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című, a közmédia brüsszeli stúdiójából sugárzott műsorában.

Orbán Viktor jelezte: mindenki tudja, az oroszok meg fognak egyezni az amerikaiakkal. Ugyanakkor az európaiak problémája, hogy ők háborús bűnösnek nyilvánították az orosz elnököt, akivel ezért nekik probléma találkozni. Az amerikai elnök sosem tett ilyet, ezért ő bármikor tud találkozni az orosz elnökkel.

Az európaiak attól szenvednek, hogy bár mindenki érzi, hogy közvetlen európai-orosz csúcsra volna szükség,"na, de hogy jön ez össze azok után, amiket mondtak, meg csináltak az európaiak?" - tette fel a kérdést, hozzátéve, ha nem gondolkodsz előre, elragad a hév, vagy csak rövid távon gondolkodsz, annak előbb-utóbb megfizeted az árát.

A miniszterelnök azt is mondta: az ukrajnai háború finanszírozása az EU részéről egyre rosszkedvűbben történik. Meglátása szerint az európai vezetők már szabadulnának ettől a tehertől, de olyan mértékig lovalták bele magukat a háborúba, sőt, "csábították, nyomták" ők maguk a háború irányába Ukrajnát, hogy nagyon nehéz ebből a háborús pszichózisból, háborús légkörből "visszajönni".

Utoljára frissítve: 2025. október 24. 09:24