Józsefváros - a drogbotrány után is az ellenzék jelöltje maradt

Szerző: hirado.hu

2025. október 27. 10:06

Pikó András, Józsefváros összbaloldali támogatással megválasztott polgármestere annak ellenére is kitart Horváth Alexander mellett, hogy a drogbotrányba keveredett képviselőjelölt ügyében már a rendőrség is vizsgálódik. Józsefvárosban november 9-én időközi választást tartanak, amelyen Horváth is ringbe száll. Azért kell november 9-én Józsefvárosban időközi helyhatósági választást tartani, mert a tavalyi voksolásnál a Pikó András csapatát erősítő, s a polgároktól akkor 47 százalékos támogatottsággal testületi pozíciót nyerő Horváth Alexander a nyáron drogbotrányba keveredett, majd lemondott. Előzőleg a hirado.hu is beszámolt arról, hogy

a közösségi médiában felbukkant egy filmrészlet, amelyben az önkormányzati képviselő zavartan viselkedik, mögötte pedig egy férfi látható, aki kábítószernek tűnő fehér port úgy vágja csíkokra, mintha azt csak előkészítené a felhasználásra. Horváth beismerte, hogy a felvétel valódi, de azt tagadta, hogy a kábítószert el is fogyasztotta volna. Azzal is védekezett, hogy maga a felvétel régen, évekkel korábban készült.

Az ügyből hatalmas botrány kerekedett, hiszen Józsefváros Budapest droggal egyik legjobban megfertőzött kerülete és nagyon sok ember szemét csípné, hogyha már a képviselőik is drogoznának. Ez volt a szeptember végén megtartott másik józsefvárosi választás központi témája is. Akkor a mandátumok többségét Kozma Lajos, a Fidesz–KDNP pártszövetség jelöltje kapta.