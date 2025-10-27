Ursula von der Leyen terve elbukott - új szövetségeseket kapott Magyarország

Szerző: MH, mandiner.hu

2025. október 27. 12:01

Orbán Viktor mellett a szlovák, a német és a belga kormányfő sem támogatta a befagyasztott orosz vagyon ukrajnai felhasználását, így az Európai Bizottság elnökének új utat kell választania. A Politico négy „problémás” EU-vezető közé sorolta Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, Robert Fico szlovák kormányfőt, Friedrich Merz német kancellárt és Bart De Wever belga miniszterelnököt az orosz befagyasztott vagyon ukrajnai felhasználása kapcsán. A csúcson De Wever tiltakozott a besorolás ellen, de végül ő akadályozta meg leginkább a döntést: Belgium – mint az Euroclear letétkezelője – jogi és pénzügyi garanciákat követelt, így a döntést decemberre halasztották.

Az Euractiv szerint Paul Magnette szocialista pártvezető De Wevert Orbán Viktorhoz hasonlította, bírálva álláspontját, míg Ursula von der Leyen bizottsági elnök inkább alternatív finanszírozási módszereket dolgoz ki - írta meg a Mandiner.