Újabb magyar nemzetközi filmsiker - ezúttal Chicagóból

Szerző: gondola

2025. október 27. 11:15

Kiosztották a 61. Chicagói Nemzetközi Filmfesztivál díjait, ahol a Csendes barát fényképezéséért Pálos Gergely nyerte el a legjobb operatőrnek járó Silver Hugo díjat.

A film német-francia-magyar koprodukcióban, a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült, a Velencei Filmfesztiválon hat díjat nyert film érzékeny és filozofikus alkotás, amely párhuzamot von növény és ember kapcsolata között. Három történetet mesél el, ember és növény három tétova találkozását, amikor ez a kétfajta, radikálisan különböző érzékelés egy pillanatra igazán összekapcsolódik. A három idősíkot azzal is megkülönböztetik, hogy különböző módon rögzítették őket. Az 1908-as jelenetek 35 milliméteres filmre forogtak fekete-fehéren, a 70-es évek jellegzetes képi világa 16 milliméteres filmen jelenik meg, a 2020-as évet pedig digitálisan vették fel.

Enyedi Ildikó új alkotása 2026. január 29-én érkezik a hazai mozikba a Mozinet forgalmazásában, de október 28-án, kedden premier előtt láthatja a közönség a BIFFen, a Corvin moziban. A vetítésre napokkal ezelőtt elfogytak a jegyek. A fesztivál a teltházas előadás bevételét a BIFF filmfinanszírozási programja, a Cine-Collegium Budapest második kiírásának alapjának ajánlja fel. A CCB első évében 25 millió forint közvetlen pénzbeli támogatást, valamint rengeteg, ingyenes filmszakmai felajánlást (pl. kellék- és bútorfelajánlást, kamera- és világítástechnikát, stúdióhasználatot, utómunkát stb.) gyűjtött össze, amit egy nagyságrendileg 100 millió forint költségvetésű nagyjátékfilm megvalósítására ajánlott fel. A pályázati kiírásra 2025 tavaszán összesen 16 értékelhető filmterv érkezett, amelyek közül a zsűri hosszas mérlegelés után Rudolf Olivér Anyám, a szörny című projektjét választotta győztesnek.

Enyedi Ildikó, a 2025-ös CCB zsűri elnöke tavasszal így nyilatkozott: „Tudtam, hogy nehéz lesz. Azt azért nem gondoltam, hogy ennyire. A beérkezett pályázatokból 8-10-et azonnal elindítanánk, aztán a moziban boldogan megnéznénk, ezt nemcsak a magam nevében mondom. Aztán beszélgettünk - nemcsak a filmtervekről, azok kapcsán arról a lehetetlen helyzetről, amiben most a szakmánk van, ahova a friss tehetségek, tele lendülettel és szabad képzelettel, belép(né)nek. Micsoda durva fogadtatásban van részük. A döntés így nem annyira zsűrizésre hasonlított, mint inkább valami morbid triázsra egy túlterhelt, épp, hogy működő sürgősségin éjjel háromkor. Ebben a helyzetben a CCB jelzés, felkiáltójel, méltatlankodás és kesergés helyett a filmkészítő közösség, mint közösség megerősítése, a helyzet méltatlanságának felmutatása, s egyetlen, nagyon, nagyon szerény költségvetésű film létrejöttének támogatása. Gratulálunk a nyertesnek, és sok szeretettel és aggodalommal gondolunk a többi pályázóra, tehetséges fiatal kollégáinkra – komolyan mondom, a szívünk szakad meg.”