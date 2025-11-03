Tragikus vasárnap: két idős ember halt meg lakástűzben - egy ház teljesen leégett, a másikban rendőr mentett életet

Szerző: Gondola

2025. november 3. 09:06

Vasárnap két halálos kimenetelű lakástűz is történt az országban - számolt be a Katasztrófavédelem.

Kora este Csongrád-Csanád vármegyében, egy domaszéki tanyán csaptak fel a lángok. A háromszáz négyzetméteres tanyaépület teljes terjedelmében égett, teteje beomlott. A tűzoltók öt járművel vonultak a helyszínre, hogy megfékezzék a tüzet. Oltás közben az ott lakó idős nő összeégett holttestét találták meg. A feltételezések szerint a tragédiát egy kegyeleti gyertya okozhatta, de a tűz pontos keletkezési okát tűzvizsgálat fogja megállapítani.

Késő este Budapesten, a XX. kerületi Szegfű utcában is tűz ütött ki: egy nyolcvan négyzetméteres családi ház előszobájában egy szekrény és egy elektromos óra égett. A fővárosi tűzoltók kiérkezése előtt egy szabadnapos rendőr egy férfit kimentett az épületből. Az egységek rövid idő alatt megakadályozták a lángok továbbterjedését, majd eloltották a tüzet. Oltás közben egy idős nőt is kivitték a házból, ám az életét már nem lehetett megmenteni. A tűz keletkezésének körülményeit szintén tűzvizsgálati eljárás tisztázza.

A katasztrófavédelem felhívta a figyelmet arra, hogy a hasonló tragédiák megelőzésének egyik leghatékonyabb módja a füstérzékelő használata. A mennyezet közepére felszerelt készülék már a tűz keletkezésekor érzékeli a felszálló füstöt, így időben lehet cselekedni, a tüzet eloltani vagy kimenekülni az épületből.