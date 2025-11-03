Vége az európai járműgyártóknak?

Szerző: vg.hu

2025. november 3. 11:42

A kínai autógyártók megmentik ugyan az európai gyárakat és munkahelyeket, ám fokozatosan felvásárolják a vén kontinens autógyártó vállalatait, aminek következtében eltűnnek a piacról a helyi autómárkák, az egész önálló európai autóipar – figyelmeztet Carlos Tavares, a Peugeot és a Fiat fúziójából létrejött Stellantis korábbi vezérigazgatója, aki nagyjából egy éve vált meg pozíciójától.

Tavares most ezzel – a szigorú kibocsátási előírásokkal, globális kereskedelmi háborúval és az elektromos járművekre vonatkozó változó szabályozással küszködő – európai gyártók számára meglehetősen vészjósló jövőképpel tért vissza a reflektorfénybe. Az autóipari topmenedzser a Financial Timesnak úgy vélekedett, hogy ez a folyamat a következő 10-15 évben játszódik le, és a kínai autógyártók már most is keresik a felvásárlási célpontokat az európai terjeszkedés gyorsítása érdekében. Tőkerészesedéseket építenek ki vagy éppen bezárás előtt álló gyárakat kaparintanak meg. Lehetőség pedig bőven kínálkozik.

Amikor egy nyugati autógyártó súlyos helyzetbe kerül, gyárai bezárás előtt állnak és a szakszervezetek tüntetnek, akkor egy kínai autógyártó megjelenik a színen, és azt mondja: átveszem, és megőrzöm a munkahelyeket. Így aztán ő lesz a megmentő. A 67 éves exvezérigazgató anno maga is alkut kötött a kínai Leapmotorral, segítve annak nemzetközi terjeszkedését. Szerinte a Stellantis szempontjából helyes lépés volt, de végig tisztában volt vele, hogy mit akarnak a kínaiak.

A cél egyszerű: egy szép napon le akarják nyelni a céget – mondta, hozzátéve, hogy leköszönése óta több kínai vállalat is megkereste, hogy vezesse vagy tanácsadóként segítse üzleti tevékenységét. A francia Renault is partnerségre lépett a Geelyvel a belső égésű motorokkal működő, hagyományos autók üzletágában, míg a Nissan bejelentette, hogy kínai partnere, a Dongfeng megkezdheti a gyártást az Egyesült Királyságban található sunderlandi gyárában.