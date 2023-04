Az USA politikai prést alkalmazna ellenünk

Az amerikai diplomácia nem tett le arról, hogy Magyarországot belepréselje a háborúpárti álláspontba, Magyarország azonban továbbra is meg van győződve róla: a béke a közös érdek - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán Budapesten.

Utoljára frissítve: 2023. április 12. 18:38

2023. április 12. 18:18

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter – MTI/Balogh Zoltán

Az amerikai diplomácia nem tett le arról, hogy Magyarországot belepréselje a háborúpárti álláspontba, Magyarország azonban továbbra is meg van győződve róla: a béke a közös érdek - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán Budapesten.

Gulyás Gergely sajtótájékoztatóján közölte: az elmúlt napokban az utcákon mindenki szembesülhetett azzal, hogy most már nem az ellenzék folytat amerikai pénzből kampányt, hanem közvetlenül az amerikai nagykövetség indított kampányt Magyarországon.





A szélsőséges plakát – varanap.hu/twitter/Orbán Balázs



Ez "szokatlan, szövetségesek között különösen is szokatlan" - fogalmazott a miniszter, aki a legnagyobb bajnak azt nevezte, hogy az amerikai kampány egy háborúpárti kampány. Gulyás Gergely egyúttal közös érdeknek nevezte, hogy a lehető leghamarabb legyen tűzszünet, és legyenek béketárgyalások.



"Nincs az a szövetségesi, diplomáciai, akár baráti nyomás is, aminek Magyarország ne állna ellent" - hangoztatta a miniszter azt s világossá téve, hogy a magyar kormány nem fog változtatni az álláspontján.



Úgy fogalmazott: "amerikai nyomásra sem vagyunk hajlandók változtatni azon, hogy életeket menteni csak tűzszünettel és békével lehet, és jelenleg úgy tűnik: ezt a háborút megnyerni egyik fél sem tudja".



A tárcavezető felidézte, hogy a magyar kormány álláspontja az elmúlt években teljesen világos és egyértelmű volt. "Mindig a nemzetközi jog talaján álltunk" - jelentette ki, hozzátéve: Magyarország ennek megfelelően ítélte el az orosz agressziót, segítette Ukrajnát, nyújtott humanitárius segítséget Ukrajnának és kiemelten Kárpátaljának.



A több mint egy éve tartó ukrajnai háborúnak most már több mint százezer áldozata van, ezért "elkerülhetetlenül szükséges", hogy mielőbb tűzszünet legyen és béketárgyalások kezdődjenek - hangsúlyozta Gulyás Gergely, aki megjegyezte azt is: a jelenlegi amerikai akció, a plakátkampány sem tud változtatni ezen a kormányzati elkötelezettségen.



A miniszter újságírói kérdésre közölte: a plakátkampányt "szerencsétlen olyan politikai közegben megtenni, amikor amúgy is a jelenlegi demokrata adminisztrációhoz nyíltan kötődő szervezetek jelentős pénzekkel szálltak be a magyar ellenzék kampányába a 2022-es választásokon". Ez tovább erősíti a belpolitikába való beavatkozás szándékát, "ez pedig nem helyes" - rögzítette.



Gulyás Gergely utalt rá, hogy Amerikában, a magyarországival összehasonlítva, sokkal szigorúbb következményekkel járó törvények tiltják ezt a magatartást. "Itt az ideje felzárkóznunk" - hangoztatta.



Egyelőre óriásplakátokat látunk, de ez nem zárja ki, hogy később a kampány más felületeken is folyjon - válaszolt Gulyás Gergely egy másik újságírói felvetésre.



David Pressman, az Egyesült Államok magyarországi nagykövetének szerda délután tartandó sajtótájékoztatójára vonatkozó újságírói kérdésre Gulyás Gergely azt mondta: ha az ott elhangzottak a magyar kormányt bármiben érintik, akkor a kabinet reagálni fog rá.



Szintén az felvetésre a miniszter azt mondta: sajnálja, hogy az Index.hu hírportált nem engedik be az nagyköveti sajtótájékoztatóra, de a házigazda amerikai nagykövetség szabja meg, hogy kit engednek be.



MTI