Folyamatosan működő baloldali dollárhálózat

Özönlik továbbra is a dollár a baloldalhoz, Gyurcsányék mélyen hallgatnak. Itt az ideje, hogy végre elárulják: kitől származik a temérdek pénz – veti fel Hollik István.

2023. április 16. 00:05

Hollik István – MH

Nem egyszeri, hanem folyamatosan működő dollárhálózattól nagy ütemben gurulnak a dollárok a baloldalhoz - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-hez eljuttatott szombati videónyilatkozatában.

Hollik István közölte: "kezdetben azt gondolhattuk, hogy a dollárbaloldal külföldi finanszírozása egyszeri dolog volt". Mára azonban egyértelművé kezd válni, hogy folyamatosan működő dollárhálózatról van szó, ahol a "mai napig nagy ütemben gurulnak a dollárok a baloldalhoz és a dollármédiához egyaránt".



A Nemzetbiztonsági Bizottságnak bemutatott, nyilvánosságra hozott jelentés, valamint a sajtóban megjelent információk mind abba az irányba mutatnak, hogy a dollárok több csatornán keresztül is gurulnak annak érdekében, hogy a magyar politikát befolyásolják - tette hozzá.



Azt mondta: a dollárbaloldal bukott miniszterelnökjelöltje, Márki-Zay Péter is megerősítette több nyilatkozatában, hogy a "dollárokból van még, az messze nem fogyott el".



Hollik István szerint "nagyon úgy néz ki", hogy több dollár gurult be a választások óta, mint azok előtt összesen. Pedig tudjuk, hogy az sem volt kevés, 4 milliárd forint - jegyezte meg.



Megfogalmazása szerint ugyanakkor egyre többet tudunk a guruló dollárok ügyében: ismerjük azokat, akiknek a zsebébe kerültek, és ismernek néhányat a finanszírozók közül is. A pénz nagyobb részéről még mindig nem tudjuk, hogy honnan érkezett - jelezte.



Miközben özönlik továbbra is a dollár a baloldalhoz, Gyurcsányék mélyen hallgatnak. Itt az ideje, hogy végre elárulják: kitől származik a temérdek pénz.

Mondják meg végre, hogy a pénzcsap másik végén Soros György áll-e! - mondta a politikus.



Hollik István elmondása szerint azt is látják, hogy a dollárbaloldal önszántából nem fog lemondani a külföldről érkező milliárdokról. Éppen ezért nem fognak tétlenül várni, mert az még sincsen rendben, hogy milliárdokkal próbálják meg befolyásolni a magyar politikát. A Fidesz-KDNP minden szükséges szabályozási lépést meg fog tenni annak érdekében, hogy egyszer és mindenkorra megállítsa a magyar politika durva külföldi befolyásolását - húzta alá.



MTI