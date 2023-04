Bohózatba fulladt az EU energiapolitikája

Esetleg évtizedek múlva lesz valamilyen szánom-bánom, mint a hitleri uralom után, és mementónak ott maradnak a nap- és szélerőművek romjai, akárcsak a második világháború utáni romhalmaz, és majd kezdhetik újból az újjáépítést, feltéve, ha marad az országban még német ember – vetíti előre a jövőt Lóránt Károly.

2023. április 18. 00:05

Megkezdi az áramtermelést Európa legnagyobb atomreaktora Finnországban. Lóránt Károly közgazdásznak tett föl kérdéseket a Gondola.

– Lóránt úr, megkezdi a kereskedelmi áramtermelést a finnországi Olkiluoto 3 (OL3) atomerőmű, Európa legnagyobbika - jelentette be szombaton az üzemeltető társaság, a Teollisuuden Voima (TVO). Ugyanakkor szinte egyidejűleg állítják le Németországban az utolsó két atomerőművet, amely még működött. Miképpen fulladt bohózatba az EU energiapolitikája?

A finnországi Olkiluoto 3 (OL3) atomerőmű – economic.karpat.in.ua

– Nyugat-Európa, elsősorban a német szélsőbaloldali mozgalmak hatására, amelyek közé a Zöldeket is kell sorolni, fokozatosan irracionálissá vált. A német zöldek először még az atomháború ellen küzdöttek, de amikor ennek veszélye csökkent, az atomerőműveket vették célba, mégpedig úgy, hogy nem is tettek különbséget a maghasadáson alapuló (urán alapú) atomenergia termelés és a fúziós energiatermelés megvalósítására irányuló kísérletek között. Nem csak a hagyományos atomerőműveket ellenzik, hanem a semmilyen káros kisugárzással nem veszélyeztető termonukleáris kísérleti reaktor (ITER) ellen is tiltakoznak, ami mutatja, hogy ennek a mozgalomnak semmi köze a környezeti problémákhoz, ez egész egyszerűen egy politikai mozgalom, ami az atomenergia-ellenességgel kíván társadalmi támogatottságot szerezni. Ebben társra lelt a német sajtóban is, amely az ő irracionális álláspontjukat támogatja és ezzel az atomenergiától, de egyáltalán az „atom” szótól félő, vagy azzal megfélemlített állampolgárokat a zöldek szavazótáborába tereli. A német politikusok, különösen Angela Merkel (aki döntött 2011-ben a német atomerőművek bezárásáról) fizikus léte ellenére nem vezette Németországot, hanem úszott az árral, kiszolgálta a közvélemény hangulatváltozásait. Egyszer ez az őrület elmúlik, és akkor úgy tekintenek majd vissza e korra, mint Kínában a kulturális forradalomra, minthogy ez is az.

– Az atomerőmű áramtermelése mintegy 60 százalékkal csökkenti Finnország áramimport-szükségletét. Óriási érv az atomenergia mellett. Letartóztatnak-e szélsőséges politikusokat Berlinben amiatt, hogy Németországot az atomenergia elleni hisztéria miatt függővé tették a francia atomerőművektől?

– Nyilvánvalóan nem, esetleg évtizedek múlva lesz valamilyen szánom-bánom, mint a hitleri uralom után, és mementónak ott maradnak a nap- és szélerőművek romjai, akárcsak a második világháború utáni romhalmaz, és majd kezdhetik újból az újjáépítést, feltéve, ha marad az országban még német ember, mert kihalóban vannak, akárcsak a többi európaiak.

– Az OL3 1,6 gigawattos áramtermelő kapacitású reaktora négy évtizede az első atomenergetikai létesítmény Finnországban, Európában pedig 16 éve az első. Akik ezt a katasztrófát okozták, azok hatalmas fizetést húztak, húznak mai az Európai Unió közös kasszájából. Miért lehetünk biztosak abban, hogy felelősségre vonásuk elmarad?

Lóránt Károly – youtube

– A történelem tanúsága szerint a politikusok megússzák rossz döntéseiket, nagyon ritkán, csak forradalmak idején fordul elő, hogy számon kérnek valakit, aki nem volt elég gyors, hogy elmeneküljön. Nem kell messze menni a példáért. Nálunk 1956-ban nem Rákosi kapta meg a megérdemelt büntetését, és nem is az ÁVO vezetői, hanem azok a kiskatonák, akik nem is tehettek róla, hogy az ÁVO-hoz osztották be őket (gondolok itt a Köztársaság téri kivégzésekre). A rendszerváltás során sem számoltattak el senkit és az ország eladósításáért, és kiárusításáért sem vonnak senkit felelősségre. És ez nem magyar, hanem általános jelenség, talán a keleti társadalmakban, Japánban, Dél-Koreában fordult elő, hogy a politikusokon számon kérték a rossz politikájukat, Európában ettől nem kell félni.

Molnár Pál

