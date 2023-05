A „menekültek" már lőfegyverrel is rendelkeznek

Ma már ezt a területet teljes egészében a szervezett bűnözés uralja - mondta Bakondi György főtanácsadó, aki új jelenségként említette, hogy a migránsok és az embercsempészek már lőfegyverekkel is rendelkeznek.

Meghaladta az ötvenezret az idén elfogott határsértők száma, az őket segítő embercsempészek közül pedig több mint négyszázan kerültek rendőrkézre - közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna csütörtök reggeli műsorában.

Bakondi György elmondta, hogy az illegális migránsok immár kizárólag embercsempészek segítségével próbálkozhatnak határsértéssel, sőt azok, akik ezt megpróbálják kikerülni, különböző retorziókra számíthatnak a szervezett bűnözés keretein belül működő embercsempészek részéről.



Teljesen nyilvánvaló, hogy ma már ezt a területet teljes egészében a szervezett bűnözés uralja - tette hozzá a főtanácsadó, aki új jelenségként említette, hogy a migránsok és az embercsempészek már lőfegyverekkel is rendelkeznek.



Bakondi György kitért arra is, hogy az európai határvédelmi ügynökség (Frontex) jelentése szerint ebben az évben mintegy háromszáz százalékkal nőtt a kontinensre érkező illegális migránsok száma. Jelentős részük Líbiából vagy Tunéziából érkezik, és a "Soros-szervezetek" segítségével, különböző hajókon próbálják meg elérni az olasz és a görög partokat - tette hozzá.



A főtanácsadó azt mondta: a migránsok nem kapnak világos üzeneteket az uniótól és a célországok kormányaitól, és nem állta ki az idők próbáját az a megállapítás, hogy az európai munkaerőpiacnak szüksége van a bevándorlókra. A migránsok jó része ugyanis nem dolgozni akar, hanem segélyekből próbál megélni, ez pedig komoly veszélyt jelent a szociális ellátórendszerre.



Jelezte, egyes migránsok Franciaországból inkább Angliába települnének át, mivel ott jobbnak tartják a szociális ellátást, magasabb összegű segélyekre számíthatnak.



Sok esetben a migránsok nagyobb összegű segélyekre számíthatnak, mint amekkora nyugdíjat a helyiek kapnak egy élet munkája után - hangsúlyozta.



Bakondi György a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában felidézte, hogy Magyarországnak 2015 óta 650 milliárd forintjába került az uniós határok védelme, és ennek az EU eddig csupán a töredékét, alig egy százalékát térítette meg.



Hozzátette: ezért is született az a döntés, hogy azok az elfogott embercsempészek, akik szomszédos országok állampolgárai, és akiket a bíróság a szabadságvesztés mellett kitoloncolásra is ítélt, reintegrációs őrizetbe kerülnek. Ez azt jelenti, hogy el kell hagyniuk Magyarország területét, és ha illegálisan visszatérnének, szigorúbb fokozatú büntetés-végrehajtási intézetbe kerülnek.



Úgy fogalmazott, ezt az intézkedést sokan félremagyarázzák, holott a cél csupán az, hogy ne a magyar költségvetést terhelje a bűnöző embercsempészek fogvatartásának sokmilliós költsége.

