A klímahisztériát az ENSZ is fokozza

Guterres főtitkár az 1. munkacsoport jelentéséről a következőket mondta: „Az IPCC 1. munkacsoport ma kiadott jelentése vörös kód az emberiségnek. A vészharangok fülsiketítőek, a bizonyítékok pedig cáfolhatatlanok: a fosszilis tüzelőanyagok elégetéséből és az erdőirtásból származó üvegházgáz-kibocsátás megfojtja bolygónkat, és emberek milliárdjait teszi ki közvetlen veszélynek.” Az AR6 1. munkacsoportjának jelentésében nincsenek effélék.

A Clintel (Climate Intelligence Foundation, Klímaintelligencia Alapítvány) 2023. május 25-én a mellékelt levelet küldte Dr. Hoesung Lee (az IPCC elnöke), valamint számos világvezető (Antonio Guterres, Klaus Schwab, Christine Lagarde, Frans Timmermans, Bill Gates és Soros György) számára.

Nyílt levél az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület elnöke, Dr Hoesung Lee részére

Prof. Dr. Hoesung Lee, az IPCC elnöke, c/o Meteorológiai Világszervezet. 7bis Avenue de la Paix C.P. 2300, CH -1211 Genf 2, Svájc

Tisztelt Dr. Hoesung Lee,

A közelmúltban közzétett Szintézis Jelentéssel az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) befejezte hatodik értékelési ciklusát, amely során összesen hét jelentés jelent meg. Az ezerötszáz fős Klímaintelligencia Alapítvány (Climate Intelligence Foundation, Clintel) nemzetközi kutatócsapata kiértékelte az IPCC 1. és 2. munkacsoportja (WG1: Fizikai tudományos alapok, WG2: Hatások, Alkalmazkodás és Sérülékenység) által készített jelentések számos állítását.

Az eredményeket a Clintel „Lefagyott az IPCC klímája” (The Frozen Climate Views of the IPCC) című jelentésében foglaltuk össze (https://clintel.org/thorough-analysis-by-clintel-shows-serious-errors-in-latest-ipcc-report/).

Háttérinformációként szeretném Önt emlékeztetni arra, hogy az Akadémiaközi Tanács (InterAcademies Council, IAC) 2010-ben megvizsgálta az IPCC eljárásait. A vizsgálatot azt követően rendelték el, hogy a közvélemény előtt lelepleződtek a korábbi IPCC-jelentések hibái, illetve kiderült, hogy az IPCC vezető szerzői megpróbálták a vitát elfojtani. Az IAC többek kötött megállapította a következőket:

Tekintettel arra, hogy az IAC-jelentést részben a legutóbbi értékelés során feltárt hibák indokolták, a bizottság megvizsgálta az IPCC-jelentések folyamatellenőrzési módját is. Arra a következtetésre jutottak, hogy a folyamat ugyan precíz, de a meglévő folyamatellenőrzési eljárások erősebb betartatása minimálisra csökkenthetné a hibák számát. Ebből a célból az IPCC-nek arra kell késztetnie az összefoglalásokat végző szerkesztőket, hogy vessék latba hatáskörüket annak biztosítása érdekében, hogy minden észrevétel megfelelően legyen figyelembe véve. Az áttekintéseket készítő szerkesztőknek arra is ügyelniük kell, hogy a jelentésben tükröződjenek a valódi ellentmondások, és meg kell győződniük arról is, hogy a megfelelően dokumentált alternatív nézetek kellően figyelembe lettek-e véve. A vezető szerzőknek kimondottan is kötelességük annak dokumentálása, hogy az átgondolt tudományos nézetek teljes spektrumát figyelembe lettek-e véve (https://www.interacademies.org/news/interacademy-council-report-recommends-fundamental-reform-ipcc-management-structure).

Sajnálatunkra, arra a következtetésre jutottunk, hogy az IPCC ma sem követi e tanácsot, és az AR6 ugyanazokat a hibákat mutatja, mint korábbiak, nevezetesen a bizonyítékok elfogult kiválasztását, a valódi viták tükröztetésének elmulasztását, valamint a megfelelően dokumentált alternatív nézetek kellő figyelembevételének elmulasztását.

Egyetlen példát említek: az IPCC figyelmen kívül hagyta azt a döntő jelentőségű szakirodalmat, amely kimutatta, hogy a normál katasztrófakár 1990 óta csökkent, és hogy a szélsőséges időjárás miatti halálesetek száma több mint 95%-kal csökkent 1920-hez képest. Az IPCC szerzői - mindenféle szemezgetett bizonyítékokból - ezzel ellentétes következtetéseket vontak le, azt állítva, hogy az antropogén éghajlatváltozás miatt növekedett a károk nagysága és a emelkedett halálesetek száma. A felülvizsgálati folyamatban nem sikerült e pontatlanságot kijavítani.

A Clintel 180 oldalas jelentése, a „Lefagyott az IPCC klímája” (The Frozen Climate Views of the IPCC), az IPCC hatodik értékelő jelentésének első nagyszabású nemzetközi „értékelő jelentése”. A Clintel-jelentés 13 fejezetben mutatja be az IPCC által elkövetett súlyos tudományos hibákat, amelyek összességében a „rossz hír” melletti és a „jó hír” elleni elfogultságot tükrözik. E megállapítás a jelentés egészére érvényes, különösen a szakpolitikai döntéshozóknak szóló összefoglaló (Summary for Policy Makers, SPM) készítésére. A katasztrófakárral és az éghajlattal összefüggő halálesetekkel kapcsolatos jó hír például kimaradt az Összefoglaló szakpolitikai döntéshozók számára című kiadványból (az SPM-ből).

Ezen túlmenően, mindazokat a bizonyítékokat, amelyek ellentmondanak a legrosszabb és legkomorabb előrejelzéseknek, mint például annak a felismerése, hogy az RCP8.5, SSP5-8.5 és SSP3-7.0 kibocsátási forgatókönyvek csekély valószínűségűek, és hogy a modellek szisztematikusan túlértékelik a felmelegedést a trópusi troposzférában, el lettek rejtve az IPCC AR6 fejezeteinek mélyére. E felismerést a média és a szakpolitikai döntéshozók számára nemhogy nem hangsúlyozzák, hanem a jelentés más részeiben az éghajlati hatások előrejelzésekor kifejezetten éppen e forgatókönyvekre teszik a legnagyobb hangsúlyt. Annak ellenére, hogy a kibocsátási forgatókönyvek tárgyalása során arra a következtetésre jutottak, hogy a szélsőséges forgatókönyvek valószínűsége kicsi.

Végül azt is szóvá tesszük, hogy az IPCC hallgatott, amikor az ENSZ főtitkára és más magas rangú tisztviselők ismételten hamis megvilágításban mutatták be az IPCC megállapításait. Guterres főtitkár például az 1. munkacsoport jelentéséről (https://press.un.org/en/2021/sgsm20847.doc.htm) a következőket mondta:

„Az IPCC 1. munkacsoport ma kiadott jelentése vörös kód az emberiségnek. A vészharangok fülsiketítőek, a bizonyítékok pedig cáfolhatatlanok: a fosszilis tüzelőanyagok elégetéséből és az erdőirtásból származó üvegházgáz-kibocsátás megfojtja bolygónkat, és emberek milliárdjait teszi ki közvetlen veszélynek.”

Az AR6 1. munkacsoportjának jelentésében nincsenek effélék.

De az IPCC soha nem javította ki az ENSZ főtitkárát.

És nem is vitatta a hasonlóan pontatlan médiavisszhangot, ami tovább torzította a jelentés tartalmát.

Tisztelettel jelezzük, Dr. Lee, hogy egy magát tudományos jellegűnek tartó ENSZ-szervezet részéről egy ilyen fontos témában a világ súlyos és nagymértékű félrevezetése: elfogadhatatlan.

A Clintel által az AR6-jelentésben talált hibák és torzítások súlyosabbak, mint azok, amelyek a 2010-es IAC-felülvizsgálathoz vezettek, és azt jelzik, hogy az IPCC továbbra sem teljesíti küldetését.

A Clintel hálózat ezért a következőket kéri:

• Az IPCC bízzon meg egy, a Clintelt képviselő és más, az IPCC vezetéstől független személyekből álló csoportot, hogy vizsgálják meg: az IPCC maradéktalanul végrehajtotta-e és követte-e a 2010. évi IAC-felülvizsgálat által javasolt reformokat, és van-e esetleg szükség további reformokra;

• Az IPCC vizsgálja meg a világ legjelentősebb vezetőinek és sajtóorgánumainak e témájú legfontosabb nyilatkozatait, amelyekben kifejtik az AR6 tartalmát, és javíttassák ki az esetleg félrevezető vagy pontatlan kijelentéseket;

• Az IPCC üljön le a Clintel képviselőivel, hogy meghallgassák a jelentésünkben kiemelt, formális korrekciót igénylő fő hiányosságokról szóló összefoglalónkat.

Várom válaszát,

Üdvözlettel:

Dr. A.J. (Guus) Berkhout, a Clintel elnöke, a geofizika emeritus professzora, a Holland Királyi Művészeti és Tudományos Akadémia tagja

Hága, 2023. május 25.

U.i. A Klímaintelligencia Alapítvány (Climate Intelligence Foundation, Clintel) fő célja, hogy a klímaváltozás okairól és hatásairól, valamint a klímapolitika hatásairól ismereteket hozzon létre és elősegítse azok megértését. A Clintel által közzétett Éghajlati Világnyilatkozatot mára világszerte több mint 1500 kutató és szakértő írta alá, így méretében és hitelességében vetekszik az IPCC munkacsoportjának szerzői listájával. Ld.: www.clintel.org.

Magyar fordítás: Szarka László Csaba geofizikus-mérnök, az MTA rendes tagja, a Clintel tagja és magyarországi követe, a PBK energia-munkacsoportjának elnöke.

