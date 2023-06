Felgyorsulhat a magyar hadiipar fejlesztése

A cél az, hogy minél több hazai fejlesztésű és gyártású eszközzel segítsék a magyar katonák harcképességét a jövőben – fogalmazott Porkoláb Imre tábornok.

2023. június 13. 15:56

Porkoláb Imre, a Honvédelmi Minisztérium (HM) védelmi innovációért felelős miniszteri biztosa előadást tart az Európai Védelmi Alap (European Defence Fund, EDF) nemzeti információs napján a Stefánia Palotában 2023. június 13-án. MTI/Máthé Zoltán

Az Európai Védelmi Alap felgyorsíthatja a magyar hadiipar további fejlesztését - mondta a Honvédelmi Minisztérium (HM) védelmi innovációért felelős miniszteri biztosa az Európai Védelmi Alap (EDF) nemzeti információs napján, kedden Budapesten.

Porkoláb Imre dandártábornok a több mint egy éve kezdődött ukrajnai háborúról azt mondta: "nincs mivel biztatnunk magunkat, a világ az eszkaláció útját járja", ilyen időkben pedig a béke megőrzéséhez erőre van szükség.



A kormány ezért adott ambiciózus választ a megváltozott kihívásokra és kezdett a hadsereg intenzív modernizációjába, hogy Magyarország a térség meghatározó, korszerű haderejével rendelkezzen - tette hozzá. Hangsúlyozta: ennek a folyamatnak elengedhetetlen része a magyar védelmi technológiai és ipari bázis fejlesztése és megerősítése, és ezzel párhuzamosan a képességfejlesztési folyamatok integrálása az Európai Unió védelmi kutatás-fejlesztési és innovációs rendszerébe.



Emlékeztetett: az Európai Unió tagállamai 2015-ben döntötték el, hogy létrehoznak egy célzott, védelmi jellegű kutatási alapot, amelyet az unió költségvetéséből finanszíroznak. A 2021 és 2027 közötti időszakra 8 milliárd euró van az alapban.



Hozzátette: Magyarországnak élnie kell az alap forrásaival, részt kell vennie a közös munkában, az uniós együttműködés ugyanis alapvetően gyorsíthatja fel a magyar hadiipar újbóli kiépítését, új partnereket bevonva a képességfejlesztésbe.



Hangsúlyozta: a HM egyik kiemelt feladata, hogy a magyar védelmi kutatás-fejlesztési és innovációs rendszert összehangolja az unióéval.



Mint mondta, Magyarországon komoly tudásbázis áll rendelkezésre a kutatás-fejlesztés számos területén, ezért az országnak aktív szerepet kell vállalnia a már futó programokban és az újak kidolgozásában is, ennek azonban alapfeltétele a partnerségi együttműködés erősítése a civil szervezetekkel, cégekkel, kutatóintézetekkel.



Felidézte: a tárca számos egyetemmel, kutatási intézettel, nemzeti laborral, gazdasági társasággal alakított ki kapcsolatot, amelyek a védelmi szektorban is hasznosítható, úgynevezett kettős hasznosítású technológiát fejlesztenek.



A nemzeti információs nap célja, hogy segítse ezen szervezetek csatlakozását a nemzetközi konzorciumokhoz, de mivel az érintett magyar cégek és egyetemek külön-külön csak korlátozottan tudnak csatlakozni, ezért állami szerepvállalás szükséges ennek támogatásához.



Porkoláb Imre hangsúlyozta: a felgyorsult és egyre kiszámíthatatlanabb biztonságpolitikai környezetben egyre fontosabbá válik az Európai Védelmi Alap csakúgy, mint a védelmi technológia és ipari bázis megerősítését szolgáló minden más program is. Kiemelte: a cél az, hogy minél több hazai fejlesztésű és gyártású eszközzel segítsék a magyar katonák harcképességét a jövőben.

MTI