Novák Katalin: Fair Play Díjat Szilágyi Áronnak!

Szilágyi Áron olimpiai bajnok a márciusi sportszerű gesztust felidézve kijelentette, hogy az a cselekedete teljesen ösztönös volt.

2023. június 13. 19:26

Novák Katalin köztársasági elnök és Szilágyi Áron háromszoros olimpiai, kétszeres világ- és háromszoros Európa-bajnok kardvívó, a Vasas SC versenyzője, a vívószakosztály elnöke közös edzésükön a Vasas Pasaréti Sportcentrumban 2023. június 13-án. Az edzés előtti megbeszélésükön az államfő tájékoztatta Szilágyi Áront, hogy Nemzetközi Fair Play Díjra jelöli őt. MTI/Illyés Tibor

Novák Katalin köztársasági elnök Nemzetközi Fair Play Díjra jelöli Szilágyi Áron többszörös olimpiai bajnok kardvívót, akivel kedden együtt edzett a Vasas Pasaréti Sportcentrumban.

A köztársasági elnök a jelölésről kedden személyesen tájékoztatta Szilágyi Áront.



Az államfő felhívta a figyelmet Szilágyi Áron - a budapesti Gerevich-Kovács-Kárpáti Kardvívó Világkupa idei márciusi döntőjében tett- példaértékű cselekedetére és elmondta: úgy ítéli meg, Magyarországon sokan egyetértenek abban, hogy büszkék lehetünk a többszörös olimpikonra, világbajnokra, sportolóra, aki példakép a gyerekeknek, felnőtteknek. Egy olyan ember, aki megmutatja, hogyan kell sportszerűen viselkedni a sportban, a közéletben, a mindennapokban egyaránt - tette hozzá.



Szilágy Áron elmondta: büszkévé teszi a jelölés, s igyekszik olyan életet élni, amely méltóvá teszi erre a jövőben is. Mint mondta, értékrendjében a fair play előkelő helyen szerepel, fontos számára, hogy jó példát mutasson a fiataloknak a sportban, a vívóteremben és a közéletben is.



Szilágyi Áron a márciusi eseményt felidézve kijelentette, hogy az a cselekedete teljesen ösztönös volt.



A háromszoros olimpiai bajnok, vb- és Eb-aranyérmes magyar kardozó a budapesti Gerevich-Kovács-Kárpáti Kardvívó Világkupa márciusi döntőjében a világranglista éllovasával, Sandro Bazadzével vívott. Jobban kezdett georgiai ellenfele, 8-4-re elhúzott, de közben már volt egy sárga lapja korai indulás miatt.

Az egyperces szünet után megvágta Szilágyi Áront és elindult visszafelé, de a gép nem jelzett találatot. Az elfordulás miatt azonban újabb figyelmeztetés járt neki, ami már büntetőpontot érő piros lap volt. A következő akciónál a magyar klasszis csak előrelépett, nem is emelte fel a karját, hogy ellenfele tust tudjon adni, Bazadze pedig egy öleléssel köszönte meg a sportszerű cselekedetet, majd a kardja markolatán meg is tapsolta Szilágyit. Végül a magyar kardozó 10-14-ről fordítva győzött, ezzel megvédte címét a budapesti viadalon.



Novák Katalin Kamuti Jenőnek, a Nemzetközi Fair Play Bizottság elnökének írt levelében kiemeli: Szilágyi Áront a budapesti Gerevich-Kovács-Kárpáti Kardvívó Világkupa március 26-i fináléjában bemutatott, példaértékű cselekedeteiért személyesen jelöli a Nemzetközi Fair Play Díjra - közölte a Sándor-palota kedden az MTI-vel.



Mint a köztársasági elnök rámutatott: az indoklásban megfogalmazottak lehetőséget biztosítanak arra, hogy felhívják a nemzetközi közvélemény figyelmét egy "magyar sportkiválóság egyedülálló és mégis emberi nagylelkűségére".



A találkozón részt vett Markovits László, a Vasas SC elnöke, Szász-Kovács Emese, olimpikon, a Vasas vívószakosztály társelnöke is.

MTI