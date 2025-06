Orbán Viktor: 36 éve történelmet írtunk

Akkor és most - írta hétfőn a Facebook-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.

2025. június 16. 09:41

„Most visszamentünk a tett helyszínére Deutsch Tamással és Rockenbauer Zoltánnal. Aki most fiatal, talán el sem tudja képzelni, milyen volt a rendszerváltás előtt az élet. Mi az a cenzúra? Ha kiposztolsz valamit, ami odafönt nem tetszik, és másnap érted jönnek és elvisznek. Mert véleményed volt. Akkor nagy bátorság kellett ahhoz, hogy szabaddá váljunk. És bátorság kell most is, hogy megőrizzük a szabadságunkat” - írta a miniszterelnök. „Az oroszokat hazaküldtük. Egy birodalmat már meglékeltünk. Most jön a második – már ha Brüsszel birodalomnak képzeli magát.

Csak szólunk: mi magyarok nem szoktuk bedobni a törülközőt. Sem akkor, sem most” - írta meg Orbán Viktor.

MH