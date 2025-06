Rakétatámadás érte az izraeli amerikai nagykövetség épületét

2025. június 16. 11:02

Az Egyesült Államok izraeli nagykövetsége hétfőn zárva marad, a kijárási tilalom továbbra is érvényben van, miután a tel-avivi nagykövetség fiókja kisebb károkat szenvedett egy éjszakai rakétarobbanásban – közölte Mike Huckabee, az Egyesült Államok izraeli nagykövete. „Az izraeli amerikai nagykövetségünk és konzulátusunk hivatalosan ma zárva tart, mivel az óvóhely továbbra is érvényben van” – mondta Huckabee az X-en. „A tel-avivi nagykövetség fiókja közelében iráni rakétatalálatok okozta rázkódások kisebb károkat okoztak, de amerikai személyzet nem sérült meg”, számol be a Foxnews.

Nem tudták megmenteni a Haifán, a romok között rekedt embereket, a korábbi ötről nyolcra nőtt az éjszakai támadások halálos áldozatainak száma a katonai rádió jelentése szerint. Az izraeli civilek a Tel-Aviv melletti Petach Tikván és Bné Brakban vesztették életüket a becsapódó rakéták miatt az otthonaikban. Több mint száz sebesültet szállítottak el erről a két helyszínről és két másik tel-avivi helyszínről a mentők. A támadások nyomán több száz otthon lakhatatlanná vált. „Amikor egy rakéta közvetlenül eltalál egy épületet, lehetséges, hogy még a védett beton bunkerszoba sem tud ellenállni neki”- jelentette a mentőszolgálat képviselője az egyik helyi rádióban. „Lakásról lakásra haladunk, és megbizonyosodunk arról, hogy nincsenek sérültek.

Két, húsz emeletes épületet ért találat, minden lakást átfésülünk, eddig negyvenhárom sérültet kezeltünk”- mondta el a Petach Tikva-i becsapódás helyszínéről. „Az Izraelben telepített Nyíl és az amerikai THAAD légvédelmi rendszer nem nyújt hermetikus védelmet a ballisztikus rakéták ellen, pedig ezek a világ legjobb elfogói. A legtöbbjüket elfogják, de az elfogásokban nem lehet száz százalékos sikert elérni” - magyarázta Tal Inbar rakétaszakértő a Walla hírportálnak hétfőn.

MH