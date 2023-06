A Tihanyi alapítólevél – Tihanyban

2023. június 17. 19:45

A Tihanyi Apátság alapítólevelének eredeti példánya a Tihanyi Bencés Apátsági Múzeum Tihanyi alapítólevél személyesen című kiállításán a megnyitó napján, 2023. június 17-én. Az augusztus 31-ig látogatható kiállításon a látogatók nemcsak Magyarország első eredetiben fennmaradt, 1055-ben keletkezett okmányát tekinthetik meg, de megismerhetik az apátság megalapításának történeti körülményeit, és egykori működését is. MTI/Vasvári Tamás

A Tihanyi Bencés Apátság alapítólevelét bemutató kiállítás nyílt az apátsági múzeumban szombaton.

„A múzeumok szerepe, hogy identitást adjanak az oda látogatóknak, a nemzeti identitásunk egyik fontos szelete a tihanyi alapítólevél" - mondta Vincze Máté, a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára a Tihanyi alapítólevél személyesen című kiállítás megnyitóján.



A Tihanyi Bencés Apátsági Múzeumban augusztus 31-ig látogatható kiállításon a látogatók nemcsak Magyarország első eredetiben fennmaradt, 1055-ben keletkezett okmányát tekinthetik meg, de megismerhetik az apátság megalapításának történeti körülményeit, és egykori működését is. A helyettes államtitkár kiemelte: az egyházi és világi szakemberek együttműködése kultúránk megőrzésére irányul, kultúra pedig tágan értelmezve minden, amit a magyar közösség annak tekint. Mihályi Jeromos, az apátság perjele örömét fejezte ki, hogy a tihanyi altemplom 2021-2022-ben történt régészeti feltárása és kutatása után most a kezdetek idejéből, az államalapítás korából származó emléket bemutató kiállítást szervezhettek meg.





Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapát úgy fogalmazott: a bencések az Istent, az embert és a nemzetet helyezték mindig is előtérbe. A tihanyi monostor pedig "az istentisztelet serény végzésére alapíttatott".



Dénesi Tamás, a Pannonhalmi Főapátsági Levéltár igazgatója Magyarország legfontosabb okiratának nevezte a Tihanyi alapítólevelet. Mint mondta, az oklevelet a király ellátta kézjegyével. Az latinul íródott, de magyar szavakat is tartalmaz. Az aláírók között van német, szláv és magyar nevű ispán és ilyen módon a kultúrák találkozásának a szimbólumává is vált - tette hozzá. A tárlat központi része a Tihanyi alapítólevélnek szentelt terem, ahol a biztonsági és műtárgyvédelmi szabályok legkörültekintőbb betartásával egy speciális vitrinbe helyezték el a dokumentumot. A kiállítás része a Tihanyi Bencés Apátsági Múzeum látogatói útvonalának, amely a barokk templom melletti látogatóközpontból a bemutatkozó filmmel indul. A kiállítás végén, a múzeumpedagógiai foglalkoztatóban a gyerekeket egy nagy társasjáték várja.

a feheruuaru rea meneh hodu utu rea: a fehérvárra menő hadi útra



Az apátság tájékoztatása szerint több rendezvényt is szervez a Tihanyi alapítólevél és korának élményszerű bemutatására. Június 24-én, a Múzeumok éjszakáján két szakvezetés is indul a látogatóközpontból. A túrákon korabeli gregorián ének csendül fel, az érdeklődők találkozhatnak I. András királlyal és lovagjaival, megkóstolhatják és a szerzetesek által készített italokat és ételeket.



Júliusban és augusztusban is lesznek speciális vezetések, életmódtörténeti és nyelvészeti fókusszal. Ezen kívül ingyenes hangversenysorozattal és levendulás programokkal várják az érdeklődőket a nyár folyamán a tihanyi bencések.

MTI