A szélsőség mutatványa: a rosszat jóként eladni

Az, hogy a kvázi nyugat-orosz ütközetben Ukrajna, leépül, megsemmisül infrastruktúrája, népessége csökken 20%-kal, tízezrek hallnak meg az ütközetekben, ezt el lehet adni a rút agresszor és a hős áldozat meséjeként.

Az uniós külső határon elvégzendő úgynevezett határeljárásban „migrációmenedzsmentre" van szükség - jelentette ki Olaf Scholz német kancellár csütörtökön a szövetségi parlamentben (Bundestag). Dr. Szabó Tamást, Antall József államtitkárát, miniszterét kérdezte a Gondola.

– Miniszter úr, a szélsőséges Olaf Scholz azt mondta: az új menekültügyi rendszer révén vissza lehet szorítani a menedékkérők EU-n belüli áramlását, ami jelentősen csökkentené a Németországra nehezedő terheket. Ezek szerint beismerte, hogy a migráció Németországnak terheket jelent, de nem a leállítást, hanem a menedzselést tartja feladatnak. Pusztán mentális összeomlásról van szó, vagy antlanti spekuláció bújhat meg a háttérben?

– A migrációt nézzük történelmi távlatokban: mindig volt és mindig lesz. Először is, ha valahol van tágas élettér, máshol pedig ez szűkös, a népesség közlekedőedény törvénye szerint áramlás, kiegyenlítődés történik. Igy telt fel Ausztrália, Amerika, a Kárpát-medence is, éppen velünk, de a cigányság betelepülése, vagy a kínai beáramlás mindenfelé, a spanyol népesség USÁ-ba települése is ez. Van amikor ez szervezetten történik, ha sürget az érdek, hogy legyen munkáskéz: ez történt a török után nálunk, Erdélyben így lett nagy induló román populáció, az afrikai emberrablásnak és emberkereskedelemnek, amit rabszolgaságnak hívnak. A törökök bevitele Németországba az ötvenes évek végétől, az araboké Franciaországba is ez a betelepítés. Ha mindez egy életkilátás reménytelenséggel a szülőföldön párosul egy minőségi reménnyel az új helyen, akkor erősödik a hullám. Azonos alapú kulturális szocializáció esetén egy generációs az integrációs idő. A spirituális, kulturális és tradicionális alapok mélységes eltérése esetén, az integráció a kivétel, a párhuzamos társadalmak kialakulás a szabály. A párhuzamos társadalmak léte pedig folyamatos és erősödő konfliktust jelent. Nos ezt éli át most a nyugat. Ma már több a kár a migrációból, mint a vélt haszon. Amikor a migránsok szétosztásról van szó, akkor a kockázatok és a veszteségek szétosztásáról van szó. Lefölözni az értékesebbjét és hasznosabbját, szétteriteni a problémákat.

– Ha a szélsőség fontosnak tartja a migrációt, az Unió külső határain élő országok pedig nem, akkor a szélsőség, amelynek fontosak a migránsok, miért akarják a befogadás helyett rátukmálni az invázorokat másokra?

– Mert a befogadás nem fog harmonikus illeszkedést jelenteni, hanem fokozódó konfliktus: kultúrák harca zajlik már az országokon belük. Átmenetileg jó ötletnek tűnik a bajokat és megoldhatatlan problémákat szétteríteni. De ez még rövid távon sem igaz: az európai határok szabad átjárása miatt lehetetlen „kényszerlakhelyet” kijelölni azoknak a csoportoknak, akik nem kellenek a nyugatnak.

– A szélsőséges kancellár azt mondta: Vilniusban arra kell törekedni, hogy a NATO hozzásegítse Ukrajnát harci erejének növeléséhez. Ez több tízezer ukrán katona halálát jelenti. Hogyan emelkedhet kancellári székbe az, aki szellemileg és erkölcsileg ennyire korlátolt?

– A nyugati liberális demokrácia felsőbbrendűség tudata, a rendszer térfoglaló exportja és dominanciája szándéka ütközik az ortodox határvonalon a keleti világfelfogással. Jó alkalom évtizedekre kiiktatni a legyengített potenciális orosz akadályt ez elől a szándék elől. Az, hogy a kvázi nyugat-orosz ütközetben Ukrajna leépül, megsemmisül infrastruktúrája, népessége csökken 20%-kal, tízezrek hallnak meg az ütközetekben, ezt el lehet adni a rút agresszor és a hős áldozat meséjeként, mert a látszat a valóság a 21. század médiavilágában.

– A szélsőséges kancellár aláhúzta, hogy Németország már több mint 16 milliárd euró értékben nyújtott katonai és egyéb támogatást Ukrajnának. Ilyenkor miért hallgatják agyon, hogy a pénz nagy részét saját hadiiparuk támogatására költötték, illetve az ajándékozott fegyverek kiselejtezésre ítélt raktári állományból jutottak Ukrajnába?

– A tömegpolitika és a tömegmédia nagy találmánya, a rosszat jóként eladni. A nagy megtévesztő jelen van mindenhol, mint Bulgakov Moszkvájában. Itt is erről van szó: szabadsághősök megsegítéseként van eladva a nyugat ütközete az oroszokkal.

Molnár Pál

