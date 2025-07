Mesterséges intelligenciát alkalmaz a jegybank a pénzügyi kibercsalások visszaszorításáért

2025. július 1. 16:03

Elindult a Központi Visszaélésszűrő Rendszer (KVR) működésének első szakasza, amely a legkorszerűbb technológiát felhasználva, a másodperc tört része alatt képes felismerni a banki utalásokat célzó csalásokat - közölte a jegybank az MTI-vel kedden.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a tulajdonában álló GIRO Zrt. által kedd hajnalban elindított rendszer mesterséges intelligencia segítségével értékeli az egyes tranzakciókhoz kapcsolódó visszaélési kockázatokat. A vonatkozó jogszabályok alapján 2025. július 1-től a hazai bankoknak kötelező beküldeniük az azonnali átutalások meghatározott adatait a Központi Visszaélésszűrő Rendszerbe. A bankokkal szemben elvárás, hogy a KVR-től kapott kockázati értékeket beépítsék saját visszaélésszűrő rendszereikbe. A fejlesztés eredményeként a hazai bankrendszer nagyobb hatékonysággal lesz képes kiszűrni a fogyasztók pénzét veszélyeztető visszaélési kísérleteket. A következő időszakban a beérkező adatok és tapasztalatok alapján a rendszer folyamatos fejlesztése várható a hatékonyság maximalizálása érdekében - közölték.

Emlékeztetnek: a nemzetközi szinten is egyedülálló rendszer része a jegybank "öt csapás" intézkedéssorozatának, amelyet Varga Mihály jegybankelnök jelentett be június elején. A jegybank elvárja, hogy a bankok az eddigieknél jóval aktívabban vegyenek részt a visszaélések kivédésében, amelyet célzott vizsgálatokkal ellenőrizni fog. Az MNB törvénymódosítást is kezdeményez annak érekében, hogy a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a bankok viseljék a kárt minden olyan esetben, amikor nem alkalmaztak megfelelő ügyfél-hitelesítést. Az MNB javasolja kiterjeszteni a bankok kárfelelősségét azokra az esetekre is, amikor az ügyfelet a bank nevében bírják rá a fizetés kezdeményezésére. Emellett a jegybank tájékoztató kampányt indít a visszaélési kockázatokról és a megelőzési lehetőségekről - közölték.

mti