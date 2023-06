Novák Katalin Nógrád vármegyében

A vármegyei látogatáson - a meghirdetett úgynevezett "kihelyezett Sándor-palota" eseményen - az államfő munkavégzése is kitelepül, így hivatalos határozatokat is hoz Alsópetényben.

2023. június 27. 23:48

Novák Katalin köztársasági elnök (k) szakképzésben tanuló fiatalokkal beszélget a salgótarjáni Wamsler SE tűzhelygyárban 2023. június 27-én. MTI/Komka Péter

Novák Katalin köztársasági elnök hétfőn Nógrád vármegyébe látogatott, amelynek során Alsópetényben találkozott a vármegyei vezetőkkel és országgyűlési képviselőkkel is.

A találkozón áttekintették a nógrádiakat leginkább foglalkoztató kérdéseket, majd az államfő fogadta az arab országok Magyarországra akkreditált nagyköveteit, misszióvezetőit, jelezve, hogy az államfői diplomáciában nemcsak Budapest adhat helyet ilyen tevékenységnek, hanem vidéki települések is.



A megbeszélésen a gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről, valamint energiabiztonsági és demográfiai kérdésekről volt szó.



Balassagyarmaton az államfő megkoszorúzta a Civitas Fortissima-emlékművet. A köztársasági elnök ellátogatott a balassagyarmati Reménysugár Gyermekotthonba is, ahol olyan gyermekeket gondoznak, akik ideiglenesen vagy tartósan nem lehetnek a szüleikkel.

A nap folyamán elmegy a KRESZ-parkba is, ahol óvodásokkal találkozik. Látogatást tesz majd Szécsényben is, ahol a vármegye egyetlen malmának a munkájával ismerkedik meg.

Nógrád sorrendben az ötödök vármegye, amelyet meglátogat, legutóbb Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében tett látogatást.

MTI