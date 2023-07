Az USA gyilkos lépése

Amerika már a látszatra sem ad. Úgy gondolja, hogy az információs térben majd mindent megold. Mert ehhez megvannak az eszközei és a hűséges katonái is, akik még ezt a gyilkos lépést is el tudják adni – fogalmaz Stier Gábor.

2023. július 10. 18:05

Az Egyesült Államok újabb 800 millió dollár értékű katonai segítséget küld Ukrajnába - közölte az amerikai külügyminisztérium; a csomag ENSZ-egyezményben tiltott kazettás lőszereket is tartalmaz. Stier Gábort, a moszkvater.com főszerkesztőjét kérdezte a Gondola.

– Főszerkesztő úr, az USA kazettás bombáit Moszkva vélhetően orosz kazettás bombákkal viszonozza: azaz az eddiginél is öldöklőbbé válik a háború. Honnan tudhatjuk, hogy Washington ennek a súlyos provokációnak az ellenére továbbra is erkölcsi magaslatról nyilatkozik majd a háború ügyében, és a NATO-komornyikok áhítatosan fejet hajtanak a Fehér Ház vérengző indulata előtt?

- A NATO tagság konkrét útiterve helyett Ukrajna kap kazettás bombákat. Már csak azért is, mert a hagyományos lőszerből már kevés van az Egyesült Államoknak is. A háborút pedig folytatni kell. Az érdek ezt kívánja. A nyugati blokknak már semmi sem számít. Az Egyesült Államokkal az élen annyira belelovalta magát Oroszország kifektetésébe, és közben annyira nem látszik ez a győzelem, hogy már semmi sem számít. Amerika már a látszatra sem ad. Úgy gondolja, hogy az információs térben majd mindent megold. Mert ehhez megvannak az eszközei és a hűséges katonái is, akik még ezt a gyilkos lépést is el tudják adni a nyugati értékek erősítéseként. A Nyugat hisz a morális fölényében, pedig az már a saját maga által teremtett információs burokban is egyre inkább megkérdőjeleződik. Az egész világról nem is beszélve. Persze, ez sem érdekli, hiszen ezek a nyugati kommunikációban diktatúrák, akikkel szemben a demokráciát meg kell védeni. Akár tiltott és gyilkos kazettás bombákkal is. A szomorú az, hogy ez az álszent és embertelen taktika a világ politikai értelemben vett nyugati felében még mindig működik. S addig működni is fog, amíg a fősodor, benne a magyar sajtó egy része is „rendkívül hatékony, a pusztító hatást megsokszorozó tüzérségi eszközökként” mutatja be a kazettás lőszereket, amelyeknek a betiltásáról 15 éve kötött ENSZ egyezményhez a világ több mint 110 országa csatlakozott. Igaz, az aláírók között nem szerepel sem az Egyesült Államok, sem Kína, sem Oroszország, sem pedig Ukrajna. Aláírta viszont az európai államok többsége, ezek az országok azonban most hallgatnak. Megelégednek azzal a magyarázattal, hogy a kazettás lőszert az ukrán erők az ország területének védelmében használják majd, minimalizálva a polgári lakosságot fenyegető kockázatot. Hát persze! S akinek ez a magyarázat nem elég, az érje be azzal, hogy az oroszoknak is vannak kazettás bombáik, és a bevetésükkor ők biztos nem ügyelnek majd a polgári lakosságra. Egyébként pedig a katonai logika alapján érthető, még ha nem is elfogadható, hogy egy anyagháborúban miért vetnek be ilyen, nagyobb pusztítást végző lövedéket, és a komolyabb hadsereggel és ambíciókkal bíró országok miért nem írták alá a tiltásukról szóló megállapodást. Ez egy véres háború, és a következő hónapok még véresebbek lesznek. Mert még mindig azt hiszik a felek, hogy a másik vérzik ki előbb. A háború azonban nem kizárólag a kazettás lőszerek miatt lesz véresebb. Azokat eddig is használták a front mindkét oldalán. Csak ezzel párhuzamosan nem hirdették a morális fölényüket.

– Jake Sullivan nemzetbiztonsági tanácsadó kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem bocsát Ukrajna rendelkezésére fegyvert ahhoz, hogy azt saját területén kívül használja fel. Eszerint a kazettás bombákkal az ukrán haderő azokból a területekből alakít ki hosszú évtizedekre fekete lyukat, amelyeket vissza akar foglalni. Az ukrán hazafiak miért nem tiltakoznak a kazettás bombák ellen?

- Amerika nem akar eszkalációt, a céljait cinikus módon ukrán területen, ukrán véren érné el. Ezért nem igazán érdekli, hogy már a fél ország alá van aknázva, a termőföldet elszennyezte a háború. A kazettás lőszerek fel nem robbant elemei is szedik majd az áldozataikat a háború befejezése után is. A volt Jugoszláviában tudnának erről mesélni. S hogy miért nem érdekli ez az ukrán nacionalistákat? Mert az oroszgyűlölet elvakítja őket, és sokan fel sem fogják, hogy ők csupán bábok egy piszkos játszmában.

– A hagyományos lőszerek hiánya miatt küld az Egyesült Államok Ukrajna számára ENSZ-egyezmény által tiltott kazettás lőszereket - nyilatkozta Joe Biden elnök. Az „Nemzetközi Büntetőbíróság" elnevezésű civil szervezet 2023. március 17-én elfogatóparancsot adott Putyin orosz elnök és Maria Lvova-Belova, az orosz államfő gyermekjogi biztosa ellen. Mindkettőjüket háborús bűnökkel vádolják. Miért tudhatjuk, hogy ez a megélhetési kompánia nem fog fellépni Biden ellen a kazettás bombák ajándékozása miatt?

- Igaza van Marija Zaharovának, hogy a kazettás fegyverek szállítása az ukrajnai ellentámadás kudarcának összefüggésében valójában a reménytelenség jele, és a gyengeség bevallása. Az orosz külügyminisztérium szóvivője azt is megállapította, hogy kazettás lőszereket szállítva Washington ténylegesen bűnrészes lesz a használatukban, és teljes mértékben osztozik a robbantások okozta halálesetek miatti felelősségben, beleértve az orosz és ukrán gyerekekét is. De Joe Bident ő sem citálná a hágai bíróság elé. Egyrészt mert ez a másik oldal stílusa, másrészt pedig a kazettás lőszereket Moszkva is használja. Harmadszor pedig, az Egyesült Államok nem írta alá a 2008. évi Oslói Egyezmény, így jogi értelemben nem is vonható felelősségre e fegyverek használatáért. A morális felelősség azonban nem vitatható, azonban ki törődik már ezzel ebben a háborúban?

Molnár Pál

