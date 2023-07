Alkotmányellenes ítéletet hozott egy bíró

A jogalkotó akaratát, a jogszabály célját tudatosan figyelmen kívül hagyó döntés "intő jel arra, hogy a genderlobbi az uniós jogra hivatkozó bíróságokat is elérte", ezért az Alapjogokért Központ támogatja Selmeczi Gabriella fideszes képviselő javaslatát, hogy pontosítani szükséges a jogszabályokon.

Utoljára frissítve: 2023. július 13. 21:33

2023. július 13. 21:14

A Veszprémi Törvényszék épülete – veszpremitorvenyszek

Az Alapjogokért Központ szerint ellentmond az Alaptörvénynek és a józan észnek is az a bírósági döntés, amely szerint egy férfinek született, de később nőként élő ember is jogosult a "nők 40" igénybevételére.

A központ MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében felidézte, nemrég a Veszprémi Törvényszék úgy döntött, hogy "szűkítő" az a jogértelmezés, hogy a nők számára 40 év munka utáni kedvezményes nyugdíj igénybevételéhez a munkában töltött évek során is nőnek kell lenni.



Az Alapjogokért Központ szerint veszélyes, érthetetlen, az írott joggal és a józan ésszel is szembenálló döntést hozott a bíróság, ráadásul szembement az Alaptörvénnyel is, amely "értelemszerűen nem ismer olyan művileg kreált fogalmakat, mint a transzneműség", mivel a születési nemet védi és kifejezetten a nők számára garantál olyan külön intézkedéseket, mint a "nők 40".



Ezzel kapcsolatban megjegyezték azt is, hogy a pontos jogértelmezési kötelezettségeiről is megfeledkezett a bíróság, hiszen a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel összhangban kell értelmezni, és abból kell kiindulni, hogy a józan észnek és a közjónak megfelelő, erkölcsös célt szolgálnak.



MTI