Orbán Viktor: ma Ukrajna uniós tagsága a legnagyobb veszély

Nem akarjuk, hogy belerángassanak bennünket a háborújukba, hogy tönkretegyék a gazdáinkat, hogy Európa legbiztonságosabb országából maffiafészket csináljanak, és nem akarjuk, hogy a magyarok pénze Brüsszelen keresztül hozzájuk kerüljön. "Nem, nem és nem" - hangoztatta a kormányfő.

Utoljára frissítve: 2025. május 18. 19:00

2025. május 18. 18:06

Ma Ukrajna uniós tagsága a legnagyobb veszély - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke Budapesten, a BOK Csarnokban tartott Harcosok klubja - A kezdet elnevezésű rendezvényen.

Orbán Viktor több ezer résztvevő előtt arról beszélt: nem újdonság, hogy Magyarország támadás alatt áll, hiszen a brüsszeli bürokraták, "élükön Sorosékkal", eddig is támadták Magyarországot. Értékelése szerint, most azonban a helyzet nehezebb, "mert beszálltak az ukránok is."

Ma Ukrajna uniós tagsága a legnagyobb veszély - rögzítette, hozzátéve: érti őket, hiszen tönkrement az országuk, ami már háború előtt is "működésképtelen csődtömeg volt", "hát még most, a háború közben és után". Úgy értékelt: az ukránok nem tudnak megállni a saját lábukon, "más pénzére van szükségük", ezért akarnak bármi áron és azonnal bejutni az Európai Unióba.

Álláspontja szerint az ukránokat nem érdekli, hogy a háborút is behoznák az EU-ba, hogy tönkreteszik a gazdákat, és hogy az ukrán maffia átjáróháza leszünk, de - tette hozzá - "bennünket, magyarokat igenis érdekel!"

Értékelése szerint erről szól a "Magyarország ellen szervezett ukrán titkosszolgálati akciósorozat", "a külföldről fizetett Magyarország elleni lejárató kampány", és ezért akarja Brüsszel a "nyakunkba ültetni az ukránbarát Tisza–Dobrev koalíciót". Ugyanakkor kijelentette: lehet, hogy az ukrán tagság a nyugatiaknak jó lenne, de nekünk rossz.

"Nekik jut a kávé, nekünk marad a zacc." - fogalmazott, hozzátéve, hogy a mi ékünk itt a szomszédban, "mi határainkat fogják rohamozni, a mi munkahelyeinket foglalják el, a mi pénzünket fogják odavinni".

Ellen kell és ellen is fogunk állni - jelentette ki Orbán Viktor.

A Tisza–Dobrev koalíció jobban tiszteli az ukrán államot, mint a magyart

Óriásinak nevezte a tétet Ukrajna tervezett uniós csatlakozása miatt a miniszterelnök, a Fidesz elnöke vasárnap Budapesten a Harcosok klubja - A kezdet elnevezésű rendezvényen. Orbán Viktor kijelentette: a Tisza–Dobrev koalíció jobban tiszteli az ukrán államot, mint a magyart, többre tartja Brüsszelt Budapestnél.

A kormányfő a BOK Csarnokban úgy fogalmazott, az első csata elérkezett, Voks 2025-nek hívják, és a tét óriási, az ellenfél pedig felkészült. Megtalálták az új Hegedűs hadnagyot, éppúgy, mint a törökök Egernél - hangsúlyozta, úgy folytatva, "itt az idő, hogy mi is meginduljunk. Régen a falakon, ma a Facebookon".

Orbán Viktor azt mondta, amikor mi a hazánkra gondolunk, büszkeséget érzünk, amikor ők gondolnak Magyarországra, dühöt éreznek.

Nekik fontosabb Ukrajna uniós tagsága, mint a magyarok biztonsága és jóléte. Ők Zelenszkij barátai, nem a magyaroké - tette hozzá.

