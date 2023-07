A Zalaegerszeg megverte az Union Berlint

Bohózatba illő három hóllal ugyan, de a ZTE legyőzte a Bundesliga egyik élcsapatát, a BL-csoportkörben induló Union Berlint.

2023. július 15. 19:10

Csapattársai ölelgetik Sajbánt, miután bohócot csinált a német kapusból és gólt rúgott – m4sport

A Magyar Kupában címvédő Zalaegerszeg labdarúgócsapata házigazdaként 3-2-re legyőzte a Bajnokok Ligája-csoportkörös német Union Berlint a szombat délutáni felkészülési mérkőzésen.

Eredmény, nemzetközi felkészülési mérkőzés:

Zalaegerszeg-1. FC Union Berlin (német) 3-2 (2-1)

gólszerzők: Sajbán (1., 28.), Ubochioma (48.), illetve Kaufmann (45+1.), Aaronson (89.)

A magyar klub hagyományos nyári eseménye, a Zete Fieszta keretein belül pályára lépett az egerszegiek női, valamint NB III-as csapata is. A főmérkőzésen Sajbán Máté már a 16. másodpercben megszerezte a vezetést, miután lecsapott egy eladott labdára, és a kapus mellett magabiztosan a hálóba gurított. A folytatásban igyekeztek egyenlíteni a Bundesliga előző idényében negyedik németek, ezt ellenakciókkal próbálták kihasználni a hazaiak, de az első ivószünetig nem született újabb gól. A nagy meleg miatt némileg visszaesett az iram, Sajbán viszont ismét betalált: a 28. percben Szalay Szabolcs lövése Jakob Busk kapus lábáról éppen a Paksról igazolt csatár elé pattant, aki ismét magabiztosan lőtt a kapuba.



Egy perccel a szünet előtt Mikkel Kaufmann Sörensen szépített, de a második félidő elején visszaállt a kétgólos különbség, ugyanis Meshack Ubochioma elvette Busktól a labdát és a hálóba gurította. Támadásban és védekezésben is látszott a szervezettség a ZTE játékán, de a cseréket követően visszaesett a hazaiak teljesítménye. Senkó Zsombor után a helyére beállt Gyurján Márton is kapott egy gólt, ugyanis a 89. percben az őrizetlenül hagyott Brenden Aaronson volt eredményes.



A berliniek magyar válogatott középpályása, Schäfer András sérülés miatt nem szerepelt a találkozón. Az M4 Sporton elmondta, jól halad a felépülése, de semmit nem fog elsietni, és mindent megtesz a gyógyulásért.



A szombathelyi nevelésű futballista november óta harmadszor bajlódik ugyanazzal a sérüléssel: a jobb lába sajkacsontjában alakult ki újra fáradásos törés, ezért június 1-én ismét megműtötték. Hangsúlyozta: jelenleg felesleges lenne arra gondolnia, ki játszik a posztján, csak arra összpontosít, hogy meggyógyuljon, utána pedig az lesz a fontos, hogy visszakerüljön a csapatba.



Közölte, a Fenerbahcéban játszó Szalai Attila átigazolásáról nem tud semmit, de véleménye szerint nagyon nagy dobás lenne, ha válogatottbeli csapattársa az Unionhoz szerződne.



A ZTE a tavaly nyári Zete Fiesztán az olasz bajnok AC Milant győzte le 3-2-re.



A zalaiak jövő csütörtökön Steven Gerrard vezetőedző szaúdi csapatát, az al-Ettifaqot látják vendégül edzőmeccsen, a Konferencia-liga-selejtező második fordulójában július 27-én látogatnak a horvát NK Osijek otthonába, a hazai visszavágót pedig augusztus 3-án játsszák. A két meccs között, július 30-án, vasárnap a Kisvárdát fogadják az NB I új idényének első fordulójában.

MTI