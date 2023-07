Kalotaszeg a magyar kultúra ékszerdoboza

Szilágyi Péter a Kalotaszegi Magyar Napokon mondott köszöntőjében rámutatott: a rendezvénysorozat ékes bizonyítéka annak, hogy a kalotaszegi magyaroknak nemcsak a régi hagyományok megőrzéséhez, de újak teremtéséhez is jó érzékük van.

2023. július 17. 00:08

Résztvevők az ötödik alkalommal megrendezett Kalotaszegi Magyar Napokon Bánffyhunyadon 2023. július 16-án. MTI/Kiss Gábor

Kalotaszeg a magyar kultúra ékszerdoboza, a népviselet, a népzene és a népi építészet legnagyobb őrzője, nemcsak Erdély, hanem az egész magyar népművészet fellegvára - jelentette ki a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára vasárnap Bánffyhunyadon.

Az 5. Kalotaszegi Magyar Napok csúcspontja a vasárnapi felvonulás volt, amelyre 23 kalotaszegi település mintegy félezer lakosa öltötte magára színpompás népviseletét. A díszes menet a református templomtól vonult a Barcsay-kertbe, ahol a falvak népdalait, táncrendjét is bemutatták.



Szilágyi Péter beszédében rámutatott: a rendezvény a hagyományőrzés ünnepének is nevezhető, a Kolozsvárhoz közeli térségben a népviselet, népi szőttesek, népdalok nem "poros emlékek", hanem élő valóság, a helyiek büszkén ünneplik magyarságukat, ezért "felemelő érzés" a részesének lenni.

Emlékeztetett, hogy a világon élő 15 milliós magyarság számára a nyelv mellett a hagyományok és a kultúra jelenti a legszorosabb köteléket.



Hangsúlyozta: a magyar kormány célja, hogy minden magyar - bárhol is éljen - érezze, ugyanolyan megbecsült tagja a nemzetnek. "A legnehezebb időben sem engedjük el nemzettársaink kezét, és továbbra is hiszünk a magyar nemzet határokon átnyúló, átívelő egységében" - fogalmazott.



Felidézte: őseink tudták, hogy a hagyományokra jövőt lehet építeni, hiszen közös kultúra és hagyományok nélkül nemzet sincs. Ezek tisztelete és továbbvitele "őseink és önmagunk tisztelete", nélkülük "gyökerét vesztett nemzetté válnánk". "A mi feladatunk, hogy a mai modern világban - ahol ezek az értékek mindinkább háttérbe szorulnak - megtartsuk és továbbörökítsük a ránk bízott örökséget" - üzente a jelenlévőknek.



Szilágyi Péter a közmédiának nyilatkozva elmondta: a kalotaszegi rendezvény is mutatja, hogy érdemes magyar óvodába, iskolába íratni a magyar gyerekeket, néptáncra tanítani őket, mert "kifizetődik". Szerinte évről évre látni, hogy fejlődik a kalotaszegi magyar közösség, van értelme a különböző támogatásoknak.



A politikus maga is kalotaszegi népviseletbe, bujkába öltözve vett részt a rendezvényen. Az MTI-nek elmondta: 2019-ben járt először Kalotaszegen, és nagyon megtetszett neki a férfi népviselet, így megkérte Bálint Tibor türei bujkakészítőt, hogy készítsen neki is, és idén először a helyszínen is magára ölthette.

"Nagyon nagy sikert szokott aratni más rendezvényeken is, sokan ismerik, csodálják" - mesélte.



Búzás-Fekete Mária, Bánffyhunyad RMDSZ-es alpolgármestere a nemzet egységét hangsúlyozta. "Egy a nemzet, mert vigyáznak ránk, segítenek nekünk, köszönjük szépen, érezzük a gondoskodásukat" - fogalmazott. Felidézte a magyar kormánytámogatással épült óvoda akadályoztatását is, és megköszönte mindenki támogatását.



"Jó magyarnak lenni ma itt, Bánffyhunyadon" - mondta Csoma Botond, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Kolozs megyei elnöke, aki az óvoda kapcsán sajnálatosnak tartotta, hogy vannak, akik a magyar közösségépítést rombolásnak érzik, miközben ez senki ellen nem irányul.



Biró Rozália parlamenti képviselő hangsúlyozta: az erős nemzet alapja az erős közösség, az erős család, és ezek a kötelékek elszakíthatatlanok", míg Vákár István, a Kolozs megyei önkormányzat alelnöke azt kívánta, hogy ötven év múlva is ennyien vegyenek részt a rendezvényen.



Jakab Mihály bánffyhunyadi református lelkész rámutatott: a jelen lévő fiatalok a jövő, akikért érdemes fáradozni, és megköszönte a magyar kormánynak a Ravasz László-emlékház felújításához nyújtott támogatást.



Az 5. Kalotaszegi Magyar Napok a Kolozsvári Magyar Opera művészeinek előadásával és a Bikini együttes koncertjével zárul.

