A negyvenegyediken több mint 10 ezren

Immár negyvenegyedszer gyűltek össze a sportos gondolkodású magyar emberek a magyar tengernél, hogy átússzák azt.

Utoljára frissítve: 2023. július 23. 16:33

2023. július 23. 12:59

A 41. Balaton-átúszás résztvevői a rajtnál Révfülöpön 2023. július 23-án. MTI/Katona Tibor

Derűs magyar hagyomány a magyar tenger tömeges átúszása. Az idén a negyvenegyedik népi versenyre került sor.

Rohács Luca a 41. Lidl Balaton-átúszás balatonboglári céljában 2023. július 23-án. Az úszó a Révfülöp és Balatonboglár közötti 5200 méteres távot 1 óra 13 perc alatt teljesítette. MTI/Varga György

A különböző távokon több mint tízezer amatőr és profi sportoló vett részt a szombatról vasárnapra halasztott 41. Lidl Balaton-átúszáson.

A szervezők tájékoztatása szerint a Révfülöp és Balatonboglár közötti klasszikus, 5,2 kilométeres erőpróbát közel 9500 úszó próbálta leküzdeni, akiknek a délnyugati irányból kissé megélénkült szél miatt kialakuló hullámzás nehezítette a dolgát Közép-Európa legnagyobb taván.



Közel ezren vágtak neki a Balatonboglárról induló, majd egy félkört megtéve, oda visszaérkező 2,6 kilométeres távnak, illetve 700 lelkes amatőr SUP-deszkával abszolválta a Révfülöp és Balatonboglár közötti Balaton-áthúzást.



"A halasztás ellenére is több, mint tízezren teljesítették a vízben vagy a vízen a 41. Lidl Balaton-átúszás különböző távjait. A vártnál kicsit erősebb reggeli szél ellenére is, a 41. évben is óriási sikert aratott az esemény" - mondta Kocsis Árpád, a BSI versenyigazgatója.



A legnagyobb hazai nyíltvízi úszóeseményre 1071 hazai település mellett 49 országból érkeztek a résztvevők, akik összesen több mint hatmillió forinttal támogatták a Bátor Tábor Alapítványt, a Várva Várt Alapítványt és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatát.



Az esemény célba érkezőit mindhárom versenyszámban egyedi éremmel és a szponzoroknak köszönhetően gazdag célcsomaggal várták a szervezők.



MTI