MÁV: életbe lépett a késési biztosítás

2025. június 1. 16:06

Június elsején, vasárnaptól életbe lépett a késési biztosítás; visszajár a menetjegy árának fele, ha a vonat, helyközi busz, agglomerációs "kék" VOLÁN-busz, vagy HÉV késése elérte a 20 percet - tudatta a MÁV közleményben az MTI-vel.

A visszatérítést szempontjából a késést kiváltó ok nem számít: a pénzvisszatérítés, illetve a bérleteseket vagy napijeggyel utazókat megillető százalékos kedvezmény akkor is jár, ha a legalább 20 perces késés nem a MÁV hibájából következett be, például baleset vagy külföldről "hozott" késés okozta.

A késési biztosítás leggyorsabban az új MÁV+ applikációval lehetséges. Ehhez frissíteni kell a MÁV+ alkalmazást a legutóbbi, május 30-án közzétett verzióra, ha ez még nem történt meg az alkalmazásbolton (Google Play, App Store) keresztül.

Azok az utasok is igénybe vehetik a késési biztosítást, akik nem digitális megoldást használtak, hanem pénztárban készpénzért vásárolták papíralapú jegyüket, bérletüket.

Az utasok a jegyvásárlás módjától (online, pénztári, automatás vagy vonat/busz fedélzeti) függően gyakorlati segítséget, útmutatást kapnak a visszatérítés folyamatáról a www.10vallalas.hu weboldal késési biztosításról szóló részében - közölte a vasúttársaság.

Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója a cégcsoport Facebook-oldalán közzétett videóban elmondta:

akik nem digitálisan vásárolták jegyüket, bérletüket, "a visszafizetéssel kapcsolatban a pénztárakhoz vagy a telefonos ügyfélszolgálatunkhoz fordulhatnak, méghozzá az ország bármelyik MÁV-csoportos pénztárába, tehát egy régi volánosba is".

A telefonos ügyfélszolgálat a vezérigazgató ígérete szerint senkit nem fog hosszas hívásvárakoztatással terhelni. A MÁVDIREKT júniustól megerősített csapattal várja a megkereséseket. A késési biztosítás Lázár János építési és közlekedési miniszter 10 vállalásának első pontja - jegyezte meg a vezérigazgató.

MTI