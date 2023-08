Meghalt Prigozsin – Videók!

Jevgenyij Prigozsin, a Wagner zsoldoscsoport alapítója rajta volt a tveri régióban lezuhant repülőgépen - közölte szerda este a Roszaviacija orosz légiügyi hatóság.

Utoljára frissítve: 2023. augusztus 24. 00:13

2023. augusztus 23. 20:18

A gép maradványa – visegrad24

Jevgenyij Prigozsin, a Wagner zsoldoscsoport alapítója rajta volt a tveri régióban lezuhant Embraer Legacy magánrepülőgépen - közölte szerda este a Roszaviacija orosz légiügyi hatóság.

A Roszaviacija MNT-Aero légitársaságra hivatkozó közleménye szerint a gépen háromfős személyzet és hét utas tartózkodott, köztük Prigozsin és a csoport parancsnoka, Dmitrij "Wagner" Utkin is.



Prigozsin és Utkin haláláról korábban Vlagyimir Rogov, Zaporizzsja megye Moszkva által kinevezett igazgatási főtanácsának tagja is bejelentést tett Wagner-tagokra hivatkozva, és ezt állította több, a katonai magánvállalattal kapcsolatba hozott Telegram-csatorna is.



A hatóság szerint a repülést rendes eljárás szerint kiadott légtérhasználati engedély alapján hajtották végre.



Korábban a rendkívüli helyzetek minisztériuma arról számolt be, hogy a tveri régióban található Kuzsenkino község közelében lezuhant egy Embraer Legacy típusú repülőgép, a fedélzetén tíz emberrel, akik közül senki sem maradt életben.



A Roszavija először csak annyit közölt, hogy Prigozsin rajta volt az utaslistán. Igor Rudenya, a tveri régió kormányzója személyes irányítása alá vette az incidens kivizsgálását.



A RIA Novosztyi hírügynökség úgy értesült, hogy a gép lezuhanásának helyszínén nyolc holttestet találtak és hogy a kutatás folytatódik.



A gép pontosan két hónappal a Prigozsin által alapított Wagner zsoldoscsoport zendülése után zuhant le.



Több, a Wagner-csoporthoz köthető Telegram-csatorna szerint a 62 éves Prigozsint szállító gépet lelőtték.

Az MNT-Aero tulajdonában álló Embraer Legacy típusú gépen tíz ember utazott, mindnyájan életüket vesztették - közölte az orosz rendkívüli helyzetek minisztériumának sajtószolgálata.



A repülőgép a moszkvai Seremetyjevo repülőtérről tartott Szentpétervárra. A fedélzeten három fős személyzet és hét utas tartózkodott. Túlélő nincs - értesült a tárcától a TASZSZ orosz állami hírügynökség.



A Roszaviacija orosz légiügyi hatóság különbizottságot állított fel a vizsgálat lefolytatására a szerencsétlenség ügyében. A hatóságokra hivatkozó RBK gazdasági lap szerint az eljárás minden lehetőséget számba vesz, a pilóta hibájától a "külső hatásig".



A gép Kuzsenkino község közelében zuhant le. A helyszínen a rendvédelmi szervek és a rendkívül helyzetek minisztériuma munkatársai tartanak szemlét, keresik a gép fekete dobozait. A nyomozást Igor Dudenya, a tveri régió kormányzója személyes ellenőrzése alá vonta.



Az incidens pontosan két hónappal a Prigozsin által alapított Wagner zsoldoscsoport zendülése után történt. A katonai magánvállalat fegyveresei Kelet-Ukrajnából kiindulva elfoglalták akkor Rosztov-na-Donu várost és fegyveres gépkocsioszlopot indítottak Moszkva felé, az orosz hadvezetés színvonala és állítólagos korrumpáltsága ellen tiltakozva.



A másfél napig tartó lázadás, amelyet számos elemző a legkomolyabb kihívásnak tekintett Vlagyimir Putyin orosz elnök több mint két évtizede tartó kormányzására, a nyilvánosság számára tisztázatlan körülmények között ért véget, Aljakszandr Lukasenka fehérorosz államfő közvetítésével. Prigozsin elrendelte erőinek visszavonulását.



Noha Putyin akkor hazaárulásnak minősítette a történteket és a Wagner fegyveresei a jelentések szerint többeket megöltek és repülőgépeket is lelőttek, nem történt felelősségre vonás. Prigozsin a harcosaival az alku részeként Fehéroroszországba vonulhatott, hogy ott részt vegyen a helyi hadsereg kiképzésében.

A büntetett előéletű szentpétervári Prigozsin a közétkeztetésben szerzett vagyont, ami miatt a sajtóban rajta ragadt a "Putyin vendéglőse" kifejezés. Azt állítják róla, hogy az Oroszország északi fővárosában létrehozott "trollfarmja" a közösségi médián keresztül több nyugati ország politikai életére hatást gyakorolt.

Az általa alapított Wagner katonai magánvállalat titkos küldetéseket hajtott végre Kelet-Ukrajnában 2014-es államcsínyt követően, majd Szíriában és Afrika több országában. A zsoldoscsoport, amelybe amnesztiát ígérve elítélt bűnözőket is felvettek, az Ukrajna ellen 2022-ben elindított háborúban, komoly veszteségeket elszenvedve, kulcsszerepet játszott Bahmut elfoglalásában.

Prigozsin az elmúlt napokban Afrikából jelentkezett be videón, kijelentve, hogy a csoport a kontinens több országában aktívan tovább szolgálja az orosz érdekeket. Több, a Wagner-csoporthoz köthető Telegram-csatorna szerint a gépet, amelynek a 62 éves Prigozsin az utaslistáján szerepelt, lelőtték.





Meghalt Jevgenyij Prigozsin – számolt be a BBC brit közszolgálati hírcsatorna. Információik szerint a Wagner-csoport vezetőjének gépe lezuhant, kilenc másik, a fedélzeten utazó emberrel együtt életét vesztette. Sajtóértesülések szerint köztük volt Dmitrij Utkin is, a Wagner-csoport létrehozásában aktívan szerepet vállaló exkatona, Prigozsin jobbkeze is. A repülőgép a Moszkva-Seremetyjevói repülőtérről tartott Szentpétervárra – írta az MTI.

Egyelőre annyi bizonyos, hogy a zsoldosvezér neve szerepelt a lezuhant gép utaslistáján, halálát kősőbb erősítették meg.

Sok a homályos részlet

Dunda György, a Magyar Nemzet kárpátaljai tudósítója arról írt, Prigozsin másik gépe is a levegőben volt, a hírre visszafordult Moszkva felett. Találgatások szerint megtévesztés céljából arra is felszállhatott. Emlékeztetett rá, éppen ma van két hónapja annak, hogy kitört a Prigozsin-féle, csúnyán megbukott lázadás.

Hogy a repülőgéppel mi történt, szintén csak találgatások tárgya. A Visegrád 24 értesülései szerint Oroszország lőtte le a gépet, amelyen állítólag a Wagner-vezér utazott, az orosz Tveri régió felett.

Vizsgálatot indítottak a ma este a Tveri régióban történt Embraer repülőgép-szerencsétlenség ügyében. Az utaslista szerint az áldozatok között van Jevgenyij Prigozsin is – írta a brit Sky News orosz lapértesülésekre hivatkozva. A hírportál szerint a gép Moszkvába tartott.

Putyin nem felejt

Hogy megúszhatja-e a zsoldosvezér, vagy a biztos halál vár rá, arról már a lázadás csúfos bukása óta folyamatosak a találgatások.

Vlagyimir Putyin nem felejt, ezt láttuk az elmúlt években. Elég a Szergej Szkripal elleni gyilkossági kísérletre, Alekszej Navalnijra vagy Alekszandr Litvinyenko polóniumos megmérgezésére gondolni – figyelmeztetett már akkor Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója. Ezzel három olyan orosz alakot nevezett meg, akik szálkát jelentettek az orosz elnök szemében, majd gyanús körülmények között mérgezés áldozataivá váltak.

– Az, hogy a feje még ott van a nyakán 36 órával a puccskísérlet után, már elég jelentős vívmány! – értett vele egyet Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő.

Azóta mégis úgy tűnt, hogy Jevgenyij Prigozsin tényleg amnesztiát kapott. Ahogy arról lapunk is beszámolt, egy tegnap közzétett videófelvételen még arról beszélt, hogy Oroszországot nagyobbá, Afrikát pedig szabaddá teszik – ebből sokan arra következtettek, hogy Afrikában tartózkodhat.

Arra persze egyelőre nincs semmilyen bizonyíték, hogy mi történhetett, valóban Vlagyimir Putyin bosszúja érte-e utol. Mindenesetre nagyon érdekes egybeesés lenne, hogy repülője éppen most zuhant le rejtélyes körülmények között.

A TASZSZ csak annyit ír, hogy Prigozsin neve az utaslistán volt, hogy a holttestek között azonosították-e, ezt nem említi.

Az orosz vezetésnek szüksége volt arra, hogy példát statuáljon – fogalmazott Robert C. Castel.

Az Ultrahang rendkívüli adásában Jevgenyij Prigozsin rejtélyes balesetéről beszélgetett Robert C. Castel, Hidegkuti Konstantin és Stier Gábor. Castel azt mondta: „szerintem nincs senki, akit meglepett volna a hír”. Majd hozzátette, hogy „sokat viccelődtünk a hír hallatán, de senki nem lepődött meg.” Két dolgon csodálkozik csupán:

Az egyik az, hogy Prigozsin úr képes volt ennyi ideig megtartani a fejét a nyakán”.

„Ez önmagában egy vívmány volt!” – hangsúlyozza a szakértő.

A másik, hogy vannak olyan naiv orosz polgárok, akik hajlandók voltak egy gépre szállni vele” – fogalmazott Castel.

A szakértő arra a kérdésre, miszerint teljesen kizárja-e, hogy véletlen volt a baleset, azt a választ adta, hogy „nem zárok ki semmit, Isten útjai kifürkészhetetlenek”. Komolyra fordítva a szót, úgy fogalmazott, hogy szerinte az orosz vezetésnek szüksége volt arra, hogy példát statuáljon.



