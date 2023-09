Orbán Viktor is részt vesz az idei Belt and Road konferencián

Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz az októberben Pekingben megrendezésre kerülő Belt and Road Initiative (BRI) konferencián – erősítette meg a miniszterelnök sajtófőnöke a privatbankar.hu kérdésére.

2023. szeptember 11. 15:30

Idén 134. alkalommal rendezik meg a kantoni vásárt, amelynek sajtótájékoztatóján elhangzott a nagy bejelentés: Orbán Viktor miniszterelnök Kínába utazik októberben a Belt and Road Initiative konferenciára. Az eseményen Nádasi Tamás, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar–Kínai Tagozata elnöke is beszédet mondott, amelyben hangsúlyozta: a kínai nagyvállalatok Magyarországot már fontos célországnak tekintik. Emellett jó lenne, ha minél több magyar vállalkozás is szerephez jutna a két ország kapcsolatrendszerében.

Ennek kapcsán Nádasi kiemelte: „Ehhez segítséget nyújthat, hogy Orbán Viktor miniszterelnök Hszi Csin-ping meghívására a közeljövőben Kínába utazik, amitől a szakemberek azt remélik, hogy látogatása tovább erősíti a kínai–magyar kapcsolatokat.”

Havasi Bertalan a miniszterelnök sajtófőnöke nemsokkal később megerősítette a hírt, hogy a kormányfő októberben Pekingbe utazik a konferenciára.

MTI