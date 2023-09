A külföldről pénzelt gyurcsányi baloldal

Hollik István elmondta: Gyurcsánynak gátlásai továbbra sincsenek: kijelentette, hogy amíg nem ő kerül hatalomba, addig minden eszközzel akadályozni fogja a Magyarországnak és a magyar családoknak és tanároknak jogosan járó uniós források kifizetését.

2023. szeptember 14. 13:03

Gyurcsányi eszmecsere az Apró-villában 2006. március 1-jén – MTI/Koszticsák Szilárd

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Gyurcsány Ferenc HVG-nek adott nagyinterjújából az derül ki: "az őszödi szemkilövető továbbra is itt van köztünk. Most is ő a főnök, a külföldről pénzelt baloldal vezére, ő jelöli ki merre van az előre".

Hollik István ezt csütörtökön a Facebook-oldalán írta, hozzátéve: Gyurcsány Ferenc hosszú távra tervez, "esze ágában sincs" feladni és visszavonulni, még annak ellenére sem, hogy a magyarok 13 éve sorozatosan megerősítik választásról választásra, hogy nem kérnek belőle és a "dollárbalos sleppjéből", miután tönkretették az országot 2010 előtt.

A gyurcsányi terror tobzódása 2006. október 23-án: fejmagasságban kilőtt gumitöltények. Az Európai Unió egy szót sem szólt a törvényesen demonstráló európai uniós polgárok brutális bántalmazása ellen – magyarhirlap



Hollik István úgy folytatta, hogy Gyurcsánynak gátlásai továbbra sincsenek: kijelentette, hogy amíg nem ő kerül hatalomba, addig minden eszközzel akadályozni fogja a Magyarországnak és a magyar családoknak és tanároknak jogosan járó uniós források kifizetését.



"A baloldalon egy főnök van. Gyurcsány a neve. A magyarok őt már jól ismerik. Továbbra sem kérünk belőle" - fogalmazott a Fidesz kommunikációs igazgatója.

MTI