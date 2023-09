Lőw Zsolt vezérletével győzött a Bayern

Magyar siker is volt a Bayern München győzelme: ezen az összecsapáson a bajor együtes vezetőedzője Lőw Zsolt volt. A magyar tréner nagyszerűen vezényelte a világklasszis csapatot.

2023. szeptember 20. 23:21

Löw Zsolt a csereként pályára lépő Thomas Müllernek magyaráz – m4sport/EPA/Szilágyi Anna

A bajorok az első félidőben öt perc alatt rúgtak kettőt, majd a manchesteri szépítés után hamar visszaállították a kétgólos különbséget. Ezt a meccs végén még egyszer eljátszották a csapatok, harmadszor már nem volt rá idejük.

A német együttes kezdte aktívabban a találkozót, az első helyzet mégis a vendégek előtt adódott, de Eriksen kísérletét védte a kapus.

A folytatásban kiegyenlítődött a mérkőzés, a 20. perctől azonban egyre nagyobb volt a bajorok fölénye. A vezető góljukhoz azonban kellett Onana, a vendégek kapusa, aki a 28. percben egyszerűen bevédte Sane lövését.

A gól után lendületben maradt a Beyern, és alig négy perc elteltével Gnabry révén növelte előnyét. A német játékos a manchesteri védelem asszisztálása mellett lőtte ki a bal alsó sarkot.

A Manchester United minden sorozatot figyelembe véve először veszített el három egymást követő mérkőzést Erik ten Hag irányításával. Erre legutóbb 2019-ben volt példa, még Ole Gunnar Solskjaer irányítása mellett.

A folytatásban is a Bayern volt fölényben, de nem tudta növelni előnyét. A második félidő egy gyors manchesteri góllal kezdődött, de sokáig nem örülhettek neki, mert három perc múlva ismét kétgólos volt a különbség, Harry Kane magabiztosan értékesítette az Eriksen kezezéséért megítélt 11-est. Ezzel ő lett első angol játékos, aki szerzett a BL-ben a Bayern színeiben.

A folytatásban próbálkozott ugyan a United, de különösebb veszélyt nem jelentettek a bajorok kapujára, ugyanakkor a hazaiak sokkal kevesebb hibával játszottak, mint az első félidőben, így magabiztosan őrizték kétgólos előnyüket, melyet kicsit több koncentrációval akár növelhettek is volna.

Thomas Müller a harmadik játékos, aki 100 Bajnokok Ligája-győzelmet aratott Cristiano Ronaldo (115) és Iker Casillas (101) után. Azonban közülük Müller az első, aki ezt egyetlen klubnál tette meg.

A vége mégis szoros lett, Casemiro a 88. percben egy szerencsés góllal szépített, de mielőtt vérmes reményeik lettek volna,. a 92. percben ismét gólt kaptak. Casemiro egy fejessel még kozmetikázott az eredményen, de az angolok három szerzett gól ellenére is vereséggel távoztak.

Lőw Zsolt irányításával nyert gólgazdag meccsen a Bayern München

A Bayern München 4-3-ra legyőzte a vendég Manchester Unitedot szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában.

A vezetőedző Thomas Tuchel eltiltása miatt a másodedző Lőw Zsolt irányította hazaiak a 28. percben Leroy Sané nem túl jó lövésével szereztek vezetést, amit André Onana bevédett, majd pár perccel később Jamal Musiala megindulása után Serge Gnabry talált be közelről.



A fordulás után a vendégcsapat a nyáron szerződtetett Rasmus Höjlund első manchesteri góljával gyorsan szépített, de pár perccel később a Christian Eriksen kezezéséért megítélt büntetőből Harry Kane hamar visszaállította a kétgólos különbséget. A hajrában az MU Casemiro révén kétszer is szépített, de a Bayern Mathys Tel találatának is köszönhetően sorozatban 20. alkalommal is győzelemmel kezdte a BL-csoportkört, ami rekord.



A játéknap többi mérkőzésén a tavasszal döntős Internazionale 1-1-es döntetlenre végzett a Real Sociedad vendégeként, a BL-be hat év után visszatérő Arsenal odahaza simán legyőzte a PSV Eindhovent.



Az Európa-ligában címvédő és hétszeres győztes Sevilla hazai pályán 1-1-et játszott a Lensszal, az olasz bajnok Napoli egy hajrában esett öngóllal kerekedett vendéglátója, a Braga fölé. A 21 évvel és 183 nappal a BL-történelem legalacsonyabb átlagéletkorú csapatával kiálló Salzburg közel 80 percet emberelőnyben játszva nyert a Benfica vendégeként.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló:



A csoport:

Bayern München (német)-Manchester United (angol) 4-3 (2-0)

----------------------------------------------------------

gólszerzők: Sané (28.), Gnabry (32.), Kane (53., 11-esből), Tel (92.), illetve Höjlund (49.), Casemiro (88., 95.)

korábban:

Galatasaray (török)-FC Köbenhavn (dán) 2-2 (0-1)

------------------------------------------------

g.: Boey (86.), Tete (88.), illetve Elyounoussi (35.), Goncalves (58.)

piros lap: Jelert (Köbenhavn, 73.)

B csoport:

Sevilla (spanyol)-RC Lens (francia) 1-1 (1-1)

----------------------------------------------

g.: Ocampos (9.), illetve Fulgini (24.)

Arsenal (angol)-PSV Eindhoven (holland) 4-0 (3-0)

-------------------------------------------------

g.: Saka (8.), Trossard (20.), Gabriel Jesus (38.), Ödegaard (70.)

C csoport:

SC Braga (portugál)-SSC Napoli (olasz) 1-2 (0-1)

------------------------------------------------

g.: Bruma (84.), illetve Di Lorenzo (45+1.), Niakate (88., öngól)

korábban:

Real Madrid (spanyol)-Union Berlin (német) 1-0 (0-0)

----------------------------------------------------

g.: Bellingham (94.)

D csoport:

Real Sociedad (spanyol)-Internazionale (olasz) 1-1 (1-0)

--------------------------------------------------------

g.: Mendez (4.), illetve Martínez (87.)

Benfica (portugál)-FC Salzburg (osztrák) 0-2 (0-1)

--------------------------------------------------

g.: Simic (15., 11-esből), Gloukh (51.)

piros lap: Antonio Silva (Benfica, 13.)



