Korrupt politikusokból áll a brüsszeli nagytestvér

Megvásárolt emberek, ezért nem véletlenül vergődnek a súlyos korrupció gyanúja árnyékában! Idegen zsoldosok, akik megbízójuknak akarnak megfelelni, ezért üldözik mindazt, amit az Isten-Nemzet-Család hármasa jelent! Mindezek okán soha nem látott méretekben öltött testet az Európai Unióban az ideológiai nyomásgyakorlás! – érvel Vejkey Imre.

2023. szeptember 29. 00:02

Vejkey Imre – MTI/Illyés Tibor

Magyarország a magyaroké, Európa pedig az európai nemzeteké és polgároké - mondta a magyar törvényhozásban Vejkey Imre (KDNP), aki arra emlékeztetett: Magyarország nyolc éve zárta le határait az illegális migráció előtt. Őt kérdezte a Gondola.

– Képviselő úr, amíg mi megvédtük az európaiakat is a migránsoktól, addig az akkori német kancellár migránsok százezreit csábította Európába. Merkel felelősségre vonása elmaradt, és miért tudhatjuk, hogy hatalmas károkozásáért a szélsőséges politikusnak jövőben sem kell testület elé állnia?

– Nyolc éve annak, hogy Magyarország lezárta határait, az illegális migránsok áradata előtt! Azóta bebizonyosodott, hogy milyen fontos lépést tettünk Hazánk és Európa védelmében! De feledjék, hogy még mi megvédtük határainkat s ezáltal a magyarokat, addig Angela Merkel német kancellár, meghirdette a Wilkommenskultur ideológiáját, vagyis migránsok száezereit csábította Európába, egy jobb élet reményében. Azt mondta, hogy „Wir schaffen das” azaz „Sikerülni fog”! De nem sikerült, csúfos kudarcot vallott! Jogos a kérdés, hogy akkor, ki és mikor fog felelni ezért a csúfos kudarcért? Úgy tűnik, hogy ebben az évben még senki, mert az EU vezetői a csúfos kudarcot leplezendő, egy nemzetállamok feletti Európa köntösébe bújtak! De jövőre EP választások lesznek és rajtunk múlik, hogy kiket választunk! Ők folytatják-e eszemelt politikájukat, vagy új szelek jönnek, melyek elsöprik a régit!

– Az Európai Bizottság jelenlegi elnöke és vezetősége lemondtak a keresztény értékekről, annak ellenére, hogy "tagállamok sora tiltakozik eszement politikájukkal szemben". Korábban egy alkoholista volt az egyik jelentős európai testület élén, most egy olyan szereplő, aki súlyos korrupciós gyanú árnyékában vergődik, a nyomozást azonban eddig blokkolni tudta. Miért jutnak eszünkbe minderről az egykori szovjet kommunisták?



– Azért, mert ezek az emberek szintén nem a saját nemzetüket, s nem is az európai polgárok érdekekeit szolgálják! Ezek egy ideológiát szolgálnak, és a tengerentúli gazdasági érdeket! Sorra derül ki, hogy megvásárolt emberek, ezért nem véletlenül vergődnek a súlyos korrupció gyanúja árnyékában! Idegen zsoldosok, akik megbízójuknak akarnak megfelelni, ezért üldözik mindazt, amit az Isten-Nemzet-Család hármasa jelent! Mindezek okán soha nem látott méretekben öltött testet az Európai Unióban az ideológiai nyomásgyakorlás! Sőt ma már ott tartunk, hogy ideológiai okokból banditák módjára meg is fenyegetnek minket, s elrabolják azt a pénzt, ami minket illet!

Az EU szélsőséges diktátuma lényegében nem más, mint maga a Brezsnyev-doktrína, illetve annak felélesztése az Európai Unió szintjén! Ez a doktrína azt jelenti, hogy ha bármelyik tagállam eltér a BSS (Brüsszel-Strasbourg-Soros) tengely által központilag megszabott migránssimogató, genderpárti és Isten-tagadó ideológiától, akkor a BSS jogosulttá válik arra, hogy beavatkozzon az érintett állam belső ügyeibe, például ún. jogállamisági eljárás indításával vagy források elvonásával! Ez történik napjainkban! Ez ellen folytatjuk szabadságharcunkat nap mint nap!

– Hogyan lehet e szélsőséges doktrína ellen a Budapest-Varsó tengelyt megerősíteni?



– Úgy, hogy minél többször kell közösen kiállnunk, nekünk magyaroknak és lengyeleknek, az Isten-Nemzet-Család hármas igazsága mellett! Úgy, hogy ezt az EU-ban újjászületett Brezsnyev-doktrínát mi magyarok és lengyelek, ne csak elutasítsuk, hanem ténylegesen küzdjünk is ellene! Ez a doktrína ugyanis nem más, mint a demokráciába öltöztetett ideológiai elnyomás! Ez az ideológiai elnyomás pedig az, amit a BSS lehel napjainkban Magyarország és Lengyelország nyakába! Ezért nekünk magyaroknak és lengyeleknek, még jobban össze kell fognunk, s még jobban rá kell ébresztenünk európai polgártársainkat arra, amit Schumann mondott „Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz”!

– A Brüsszel-Strasbourg-Soros-tengely kötelező migránskvóta elfogadását erőlteti, sőt, már migránsgettók létrehozására is köteleznének bennünket.



– Sajnos így van, a BSS triumvirátus mára már nemcsak az illegális migránsokat akarja ránk erőltetni, hanem migránsgettók létrehozására is akar kötelezni bennünket! A magunk részéről köszönjük, de ebből a „nagytestvéri megoldásból” sem kérünk! Álláspontunk továbbra is egyértelmű, azaz NEM az illegális migrációra, NEM a kötelező betelepítési kvótára, és NEM a migránsgettókra! Végül innen is üzenjük a BSS triumvirátusnak és csatlósaiknak, hogy Magyarország a magyaroké, Európa pedig az európai nemzeteké és az európai polgároké! Azt is üzenjük, hogy amíg a magyar emberek felhatalmazása alapján többségi beleszólásunk lesz hazánk közügyeibe, addig nem fogjuk hagyni, hogy a BSS triumvirátus bevándorlóországot csináljon Magyarországból!

Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarok!

Molnár Pál

gondola