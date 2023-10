Szent László hadosztály

A tárlat elsősorban annak a Szent László hadosztálynak állít emléket, amely 1945. március végéig a magyarországi északi frontszakaszt védte halált megvető bátorsággal.

2023. október 12. 19:11

Potápi Árpád János – FB/felvidek.ma

A hazaszeretet kiemelkedő példáját mutatja be, és a magyar katonák hősies küzdelmének állít emléket az oroszkai hadtörténeti múzeum Szent László hadosztálynak szentelt tárlata - jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára a felvidéki Oroszkán, ahol csütörtökön megtekintette a helyi hadtörténeti múzeumban a magyar kormány támogatásával megvalósult új fejlesztéseket.

Az államtitkár elmondta: a legújabb tárlat elsősorban annak a Szent László hadosztálynak állít emléket, amely 1945. március végéig a magyarországi északi frontszakaszt védte halált megvető bátorsággal. Kiemelte: nagyon fontos, hogy a múzeum a kiállításon túl nagyon jól szemlélteti a magyar katonák mindennapjait, és ezzel az odalátogatóknak, a magyar gyerekeknek is megmutatja, hogy a magyar katonák milyen hősiesen küzdöttek még akkor is, amikor szinte értelmetlennek mutatkoztak a harcok.



Kifejtette: a nemzetpolitikai államtitkárság azért is tartja fontosnak a múzeum támogatását, mert ott a Felvidékről és az anyaországból is jelentős számban odalátogató magyar fiatalok megismerhetik felmenőik kiállását. Hozzátette: ugyanakkor a múzeum működése egyfajta híd a magyar-szlovák, illetve a közép-európai országok kapcsolatában is, hiszen egy olyan történelmi korszaknak állít emléket, amelynek mindannyian részesei voltunk.

A magyar kormány az elmúlt hat évben összesen közel 122 millió forinttal támogatta a múzeumot fenntartó polgári társulást. Potápi Árpád János az MTI-nek nyilatkozva elmondta: ebből az összegből számos fejlesztés valósult meg az utóbbi években. A legutóbbi, mintegy 50 millió forintos idei támogatásból kicserélték a múzeumnak otthont adó épület tetőzetét, és kisebb belső fejlesztéseket valósítottak meg. Korábban már a szabadtéri kiállítás területén térkövezett útvonalat alakítottak ki, magyar fejlesztésű digitális tárlatvezető rendszert, illetve többnyelvű honlapot készítettek, legyártották a magyar hadiipar 39M típusú Csaba páncélautó makettjét, teljes formájúra változtatták és bővítették az I. és II. világháborús tárlatokat, valamint további újításokat is eszközöltek.



Az Oroszkai Hadtörténeti Múzeum 2008-ban jött létre, Zsákovics László kezdeményezésére. A helyi Zsákovics László, családjával együtt, önerőből saját házában már korábban gyűjtötte a világháborús relikviákat, amelyek azóta az ott egész évben megtekinthető kiállítás részei. A múzeumban részben első világháborús, de főként a második világháború korára és helyi eseményeire összpontosító tárlatok tekinthetők meg. A 35 év gyűjtését őrző, rendkívül bőséges kiállítási anyaggal rendelkező tárlatot elsősorban korabeli fegyverek és más hadieszközök alkotják. A múzeum gyűjteménye az egész Kárpát-medencében is egyedülállónak mondható, benne több tízezer, a második világháborúhoz köthető relikvia található.

mti