Magyar edzője van a Fradinak

Kegyelmi pillanat: újfent magyar adzője van a Ferencváros labdarúgócsapatának. Nagy esély arra, hogy néhány Európa-hírű futballistánk mellett most egy trénerünk is Európa-hírre kapjon, s külön öröm, hogy ezt magyar csapattal teheti meg.

2025. január 3. 16:40

mti/Koszticsák Szilárd

„Az FTC kispadjára Jansen segítő edzője, az FTC-nél játékosként 9 év alatt 4 bajnoki címet szerzett Leandro de Almeida ül le ideiglenesen. Leandro pályafutása befejezése után, 2020 és 2023 között a Fradi második csapata mellett dolgozott, 2023 óta pedig másodedzőként erősítette a klubot. A januári felkészülést már Leandro irányításával kezdi meg az együttes."

A klub közleményében ott van egy szó: ideiglenesen.

Így is örvendetes fejlemény, hogy újfent magyar edző irányítja az egyetlen, érdemi nemzetközi szereplésre képes hazai futballcsapatot.

fradi.hu

„Leandro de Almeida (Cornélio Procópio, 1982. március 19. –) brazil-magyar kettős állampolgárságú magyar válogatott, hétszeres magyar bajnok, hatszoros magyar kupagyőztes labdarúgó. Bal oldali védő vagy védekező középpályás poszt" – írja róla a wikipedia.

Nem teszi hozzá: kiválóan beszél magyarul.

25 éve kezdte a magyarországi landarúgást, közben öt évig Cipruson is légióskodott. A magyar nemzeti tizenegyben 16-szor lépett pályára, nagyrészt csereként. Itteni - majdnem azt írtuk: itthoni - pályafutásának nagy részében a zöld-fehéreknél játszott, ám évekig futballozott kelet-magyarországi és nyugat-magyarországi együttesben is. Ismeri az országot is, a magyar futballt is.

„Ideiglenes" szerepkörben egyszer már tevékenykedett: akkor beugró vezetőedzőként megverte az Újpestet.

Nem is olyan régen irányította a Fradi első csapatát magyar vezetőedző: ő tíz meccsből kilencet megnyert, egyet - a lehető legrosszabb pillanatban - elvesztett. Mennie kellett, és azóta már a Debrecent is megjárta, onnan elküldték az egyébként kiváló magyar szakembert. A Debrecen helyett külföldi csapatnál kellett volna újra kispadra ülnie, azt a lehetőséget azonban Máté Csaba kihagyta.

Most Leandro van esélygazdag helyzetben. Hazai bajnoki és nemzetközi mérkőzés is nyílhat előtte.

A futball legfontosabb tartalma: a győzelem. Ezt kell aratnia minél többször, külföldön is, és a Fradi mai helyzetében: ideahaza is.

Ha Leandro Európa-hírű edzővé emelkedne, az fontos lenne neki is, a Ferencvárosnak is.

2015 – magyarfutball.hu

És a magyar futballnak is.

Molnár Pál

Gondola