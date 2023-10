Megújult a Szent Margit-templom

Az Árpád-házi királylányt idéző templom megújult. Soltész Miklós örömét és háláját fejezte ki, hogy Budapesten, a nemzet fővárosában számos templom, kápolna újult meg az elmúlt időszakban, és kétszer is ellátogatott a városba Ferenc pápa.

2023. október 15. 16:53

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédet mond a kívül-belül felújított XIII. kerületi Lehel téri Szent Margit-templom megújítása és felszentelésének 90. évfordulója alkalmából tartott ünnepi szentmisén 2023. október 15-én. MTI/Lakatos Péter

Megújult a XIII. kerületi Lehel téri Szent Margit-templom; a kívül-belül felújított épületet Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek áldotta meg szentmise keretében vasárnap.

A mise után Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára köszöntőjében hangsúlyozta: egy olyan világban, amikor Isten nevében gyilkolnak és a teremtett világot romboló ideológiák terjednek, óriási szükség van a tízparancsolat tanítására, amelyet a keresztény egyházak is közvetítenek.



Hozzátette: egy néhány hónapja megjelent felmérés szerint a magyarok 85 százaléka fontosnak tartja saját életében a tízparancsolatot. A kormány ezért is támogatja a keresztény közösségeket templomaik, közösségi tereik felújításában.



Erdő Péter homíliájában arról beszélt: a templom ősidők óta az Istennel való találkozás helye, a katolikus templomokban pedig Jézus Krisztus, aki a saját testét is templomnak nevezte, különleges módon van jelen. Nemcsak azért, mert jelen van az imádkozó közösségben, ahol ketten-hárman összegyűlnek az ő nevében, hanem "egészen különleges módon itt van az Eucharisztiában" - fogalmazott a bíboros.



"Őt ünnepeljük a szentmisében, ő a táplálékunk, amikor áldozunk. (.) Ő az, aki a templomból kiindulva meg tudja teremteni közöttünk az imádság és a segítő szeretet közösségét és aki rajtunk keresztül is meg akarja menteni a világot a bűntől, a reménytelenségtől, minden gonosz indulattól" - hangsúlyozta Erdő Péter.



A szentmise végén a hívek körmenetet tartottak a 90 éve felszentelt templom körül.

