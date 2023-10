Magyarok és rokonnépek

Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a Népfőiskola Alapítvány kuratóriumának elnöke kifejtette: Nizami Ganjavi hitéből, írásaiból, és az általa képviselt világból erőt meríthetett és építkezhetett az azeri nép, de a magyarok is.

Lezsák Sándor, az Országgyűlés fideszes alelnöke, a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány kuratóriumának elnöke (b), Szentmártoni János, a Kulturális és Innovációs Minisztérium művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára (b2), Ali Huseynli, Azerbajdzsán parlamentjének, a Milli Majlis alelnöke (j2) és Tahir Tofig Taghizadeh, Azerbajdzsán budapesti nagykövete (j) felavatja Nizami Ganjavi azerbajdzsáni költő és filozófus szobrát a lakiteleki Hungarikum Ligetben 2023. október 19-én. A szobor Lantos Györgyi szobrászművész alkotása.

Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a Népfőiskola Alapítvány kuratóriumának elnöke kifejtette: Nizami Ganjavi hitéből, írásaiból, és az általa képviselt világból erőt meríthetett és építkezhetett az azeri nép, de a magyarok is. Felidézte: a Hungarikum Liget első, keresztény panteonjában - a Bibliaház és a Szent István kápolna mellett - a huszadik század hitvalló, mártírsorsú főpapjai és lelkészei kaptak helyet. A Kölcsey-ház előtti nemzeti panteon pedig azoknak ad helyet, akik valamilyen formában kötődtek és kötődnek ma is a Lakitelek Népfőiskolához, formálták szellemiségét az elmúlt évtizedekben. "A magyar értékek kikötője ez" - tette hozzá.

És mint mondta: egyre bővül a magyarokkal rokon népek panteonja is, hiányoznak még a török, az üzbég és a türkmén nép képviselői.

Ali Huseynli Azerbajdzsán parlamentjének, a Milli Majlis alelnöke kiemelte: a szoboravató rendezvény is bizonyítja, hogy "az azeri és a magyar népnek közös múltja van, és közös jövője is lesz". Emlékeztetett: az azeri nép a napokban is ünnepli győzelmét, Azerbajdzsán szuverenitását Karabah felett. Mint mondta: a magyarok a nehéz időkben kiálltak népük mellett, miniszterelnökük, Orbán Viktor pedig minden körülmények között támogatta országukat. Felidézte, hogy néhány hónapja Lezsák Sándor az azeri parlamentben úgy fogalmazott: "Azerbajdzsán népe ne feledje, hogy Magyarország sziklaként áll népük mellett Európában".

Szentmártoni János a Hungarikum Ligetben arról beszélt, hogy "a történelem szeszélye alakította úgy, hogy az őshazától messzire szakadjanak a magyarok, de ez nem jelenti azt, hogy egyúttal gyökértelenné is váltak".

Ázsiába nyúló gyökereiket a magyarok megőrizték, egy percig sem feledve ősi hagyományaikat és kultúrájukat, ahogy otthagyott rokonaikat sem - tette hozzá. Kiemelte: felemelő érzés, amikor egy nagy család tagjai egy asztalhoz ülnek, ahogy "egy népnek is megtartó erejű rokon nemzetek társaságában lennie". A magyarok megtapasztalhatták ezt, amikor 2018-ban Magyarország megfigyelői státuszt kapott a Türk Tanácsban - fogalmazott. A szoborparkról felidézte Lezsák Sándor szavait, aki úgy fogalmazott: "olyan személyiségek kapnak helyet a Hungarikum Ligetben, akik valamilyen formában meghatározták az adott nép történelmét, gondolkodását, akár helyét a világban. A települést benépesítőknek emléket állító ősök sírja körül már formálódik a magyarokkal rokon népek panteonja". Szentmártoni János emlékeztetett: az első szobor, amely helyet kapott a parkban a 19. század szülötte, Ibrahim Abaj Kunanbajuli kazah költő, énekmondó, filozófus és műfordító mellszobra volt. Ezt követte a 20. századi költő, versmondó, kiváló manaszcsi, a kirgiz Szajakbaj Karalajev szobra. Ezúttal pedig a türk népek egy másik legendás alakjának, a 12. században élt Nizami Ganjavi szobrát avatták fel a rokon népek panteonjában - tette hozzá. Felidézte: Nizami Ganjavi az azeri nemzet egyik ősi kulturális központjában született 1141-ben, és ott is élte le az életét, egészen 1209-ig. Nemcsak költő volt, hanem filozófus is, jártas a matematikában, a csillagászatban, az orvostudományban, a botanikában, valamint a zenében és a képzőművészteben is. Fő műve az Öt kincs, az öt elbeszélő költemény ma már a világirodalom remekei közé tartozik. A helyettes államtitkár szerint a költő emlékét hazája, Azerbajdzsán világirodalmi jelentőségéhez mérten ápolja. Művészete az azeri nép hagyományaiból, gondolatvilágából és észjárásból táplálkozott, méltán lehetett rá büszke hazája - fogalmazott. Hangsúlyozta: Bakuban mauzóleum őrzi emlékét, a metró egyik állomása a költő nevét viseli, 2021-et pedig - születésének 880. évfordulóját - az azeri kormány Ganjavi-évnek nyilvánította, amelynek során számos, a költő munkásságát felelevenítő rendezvényt tartottak.

Ali Huseynli hangsúlyozta: a magyarok se feledjék, hogy mögöttük pedig szilárd sziklaként a Kaukázusban ott áll Azerbajdzsán. Nizami Ganjavi szobrának avatásán - amely Lantos Györgyi szobrászművész alkotása - a Türk Ifjúsági Zenekar, a Budapest Youth Turkic Ensemble tagjai közreműködtek.

