Balassi bebocsátkozott a kanadai irodalmi életbe

Balassi Bálint költészete mind mélyebben behatol az amerikai irodalmi életbe. Eddig két Egyesült Államok-beli költő kapott Balassi Bálint-emlékkardot versfordításaiért, most egy kanadai poéta jelentkezett Balassi-kötettel.

2023. november 11. 22:00

Kép: Monteráli Főkonzulátus

Szerelmes és istenes versek Balassitól – immár kanadai műfordítótól is. 2023. november 9-én hazánk Montreáli Főkonzulátusának szervezésében Balassi-estre került sor. A képviselet rendszeresen szervez Kanada Québec tartományában olyan kulturális eseményeket, amelyek Magyarország művészeti és tudományos értékeit közvetítik a nagyközönség felé.

Kép: Monteráli Főkonzulátus

Ez alkalommal Farkas Endre, magyar születésű, de Montreálban élő magyar költő, író mutatta be a Turret House helyi kiadónál megjelent könyvét, Balassi Bálint magyar költeményeinek angolra lefordított változatait. A kötet címe: ,,Szerelmes és vallásos versek" (Poems of Love and Faith). Az est moderátora dr. Kürtösi Katalin, a Szegedi Tudományegyetem professor emeritája volt, aki betekintést adott a közép-európai reneszánsz művészetbe, majd Farkas Endre olvasta fel magyarul és angolul a fordításokat a megjelent kötetből.

Az est folyamán a közönség beleláthatott az angol reneszánsz nyelvezetbe és annak a mai ember számára is érthetővé és élvezhetővé ,,varázsolásának" nehézségeibe is.

Kép: Monteráli Főkonzulátus

Az eseményen főként magyar vagy magyar származású érdeklődők vettek részt, de megjelentek a Montreáli Főkonzulátus főbb kulturális kapcsolatrendszeréhez tartozó emberek is. Az eseményre a nagy tekintélyű Sun Life biztosítótársaság igazgatósági termében került sor.

A most kiadott kötet, hasonlóan a tavaly Peter V. Czipott, az idén Balassi-kardot kapott kaliforniai műfordító által alkotott Toll és szablya című könyvhöz: kétnyelvű. Azaz mint Kürtösi Katalin professzor asszony fogalmazott: „Az egyik oldalon a magyar eredeti olvasható, a másikon a fordítás. Így olyan olvasók is belepillanthatnak Balassi soraiba, akik már nem jól (vagy nem gyakran) olvasnak magyarul."



gondola