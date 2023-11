Megújult a mátranováki templom

A liturgiát követő beszédében Soltész Miklós megemlékezett arról, hogy 630 évvel ezelőtt megkínozták és a Moldva folyóba dobták Nepomuki Szent Jánost, a mátranováki templom névadóját. A vértanú élete példát mutatott mindannyiunknak - mondta.

2023. november 26. 18:47

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédet mond a Modern városok program keretében felújított mátranováki Nepomuki Szent János-templom avatásán 2023. november 26-án. MTI/Komka Péter

A kívül-belül felújított katolikus templomot avatták vasárnap a Nógrád vármegyei Mátranovákon. Az ünnepi szentmise után a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára azt mondta, a mátranovákiak, a püspökség, az országgyűlési képviselő és a kormány összefogásával 100 millió forintból újult meg a templom.

Soltész Miklós hozzátette: a Modern városok programban a mátranováki mellett 28 katolikus templom, nyolc református, evangélikus, baptista és zsidó templom, kápolna, imaház újulhat meg Nógrádban.



"Ránk számíthatnak a jövőben is. Higgyék el, van miért küzdenünk a világban, de a kereszténység bármilyen támadásnak is van kitéve, mindig felülkerekedik" - hangsúlyozta az államtitkár.



A hálaadó szentmisét Marton Zsolt, a Váci Egyházmegye püspöke mutatta be, megáldotta az 1800-ban épült egyhajós, késő barokk stílusú felújított templomot, az új oltárt és ambót, azaz a szentély és a templomhajó határán lévő emelvényt.

A liturgiát követő beszédében Soltész Miklós megemlékezett arról, hogy 630 évvel ezelőtt megkínozták és a Moldva folyóba dobták Nepomuki Szent Jánost, a mátranováki templom névadóját. A vértanú élete példát mutatott mindannyiunknak - mondta.

Az államtitkár arról is szólt, hogy "ma is, demokratikus jelzőbe takarózva" van olyan párt a parlamentben, amely a gyónási titok feloldására buzdított.

Ők azok, akik mindannyiunk hitét, keresztény értékeit támadják - jelentette ki, hozzátéve, mindenkinek tudnia kell, hogy ilyen törekvések nemcsak Nyugat-Európában vannak, hanem Magyarországon is.

Becsó Zsolt, a térség fideszes országgyűlési képviselője beszédében emlékeztetett: 2017. március 21-én látogatott Orbán Viktor miniszterelnök Salgótarjánba, ekkor írták alá a Modern városok programhoz kötődő megállapodást, amelynek értelmében pedig nemcsak Salgótarjánban, hanem további 18 településen valósulhattak és valósulhatnak meg egyházi fejlesztések Kelet-Nógrádban, több mint 5 milliárd forintból. A beruházásokat a Váci Egyházmegye bonyolította le.

Becsó Zsolt köszönetet mondott a kormánynak a kiemelt támogatásért, megjegyezve, hogy a program megvalósításában döntő szerepe volt Soltész Miklósnak.

A mátranováki templomban megújították a 14 freskót, új padokat kapott az épület, padlófűtéssel, újrakövezték és bővítették a szentélyt, a templomot kívül-belül újrafestették, új lefolyókat és ereszcsatornákat építettek ki, és megoldották a csapadékvíz elvezetését is.

MTI