Az USA rálőcsölné az EU-ra Ukrajna fenntartását

A NATO-ba Washington egyelőre nem akarja felvenni Ukrajnát, közeledik az idő, amikor majd leültetik tárgyalni is, valamit azonban kell edni cserébe, és ez lehet az uniós tagság. Ez nem fáj Amerikának. Így ráadásul végképp az EU-ra lehet rálőcsölni Ukrajna fenntartásának és újjáépítésének a költségeit is – leplezi le az atlanti szélsőséget Stier Gábor.

2023. december 2. 23:13

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat, az SZBU oldalán olvasható tájékoztatás szerint nem engedték külföldre utazni Petro Porosenko volt ukrán elnököt, mert Orbán Viktor miniszterelnökkel találkozott volna, és emiatt fennállt a veszélye annak, hogy Oroszország eszközként használja fel. Stier Gábornak, a moszkvater.com főszerkesztőjének tett föl kérdéseket a Gondola.

– Főszerkesztő úr, azt a kijevi agytröszt is jól tudja, hogy Porosenkót nem használhatta volna föl eszközként Moszkva egy közép-európai látogatás alkalmával, de a propagandaháborúban ezt a poént nem hagyhatta ki. Fontos-e elkerülni hasonló magas labdák feladását, vagy ezek a groteszk mozzanatok is kiugratnak egy-egy nyulat a bokorból?

- Azt mondanám, ez az egész történet egyszerűen nevetséges, de inkább szomorú. Jól mutatja a kijevi hatalom zavaros gondolkodását, és az eliten belül uralkodó állapotokat. Az ukrán politikusok már jó ideje egymást nyírják, a rendszeren belüli feszültség azonban felerősödött a harctéri sikerek elmaradásával. Folyik az egymásra mutogatás, és már a háború utáni helyzetre készülve a helyezkedés. Újra megjelent az ukrán belpolitika a maga összes vadságával, egyáltalán nem európai stílusával. A béke és Ukrajna európaizálásának ígéretével megválasztott Volodimir Zelenszkij mára ott tart, hogy a háború tartja fenn úgy ahogy a népszerűségét, közben olyan központosítást hajtott végre, hogy azt lassan Putyin is megirigyelhetné. Már a háború előtt megkezdte a leszámolást az ellenzékkel, az ellenzéki sajtóval, hatalma megerősítésének szolgálatába állította az oligarcháknak a Nyugat által követelt félreállítását, és ez a folyamat a háborúval csak felerősödött. Már elődjével, Petro Porosenkóval is leszámolt volna, de az amerikaiak ezt nem engedték. Zelenszkij pedig most nem engedte ki vetélytársát az Egyesült Államokba – valójában oda készült –, mert veszélyesnek tartotta a jelenlegi kiélezett helyzetben ezt az utat. Persze, erre nem lehet hivatkozni, mint ahogy arra sem, hogy Porosenko útba ejtette volna Varsót is, így maradt az Orbánozás, az oroszozás. Itt tart ma Zelenszkij és Ukrajna.

– Kovács Zoltán magyar miniszter világhálós bejegyzésében leszögezte, ezek a politikai leszámolások is mutatják, hogy Ukrajna ma még nem áll készen az európai uniós tagságra! Ettől az esettől függetlenül is tudjuk, hogy Ukrajna EU-csatlakoztatása katasztrófát okozna a teljes kontinensnek. Mi lehet az a rejtélyes érdek vagy zsarolás, amely miatt magas képzettségű és hatalmas jövedelmű politikusok azt sulykolják, hogy Ukrajnát föl kell venni az egykori Szovjetunió után most az Európai Unióba is?

- A nyugati politikusok egy része Ursula von der Leyennel az élen úgy gondolják, hogy Ukrajnának ez jár. Azt elfelejtik, hogy az uniós tagság nem valamiféle kárpótlás, arra fel kell készülni, alkalmassá kell válni. Ukrajna semmilyen értelemben sem alkalmas arra, hogy az Európai Unió tagja legyen. De nem kész az Európai Unió sem arra, hogy egy ilyen állapotban lévő, és ekkora országot befogadjon. Ezt lassan kezdi felismerni Európa is, így jó eséllyel elkezdődött Ukrajna hitegetése. Ez ment a török csatlakozással is, amíg Ankara ezt meg nem unta. De az ukrán tagságot nem csupán egyes szűk látókörű brüsszeli politikusok támogatják. Egyfajta kárpótlásként errefelé löki Kijevet az Egyesült Államok is. A NATO-ba Washington egyelőre nem akarja felvenni Ukrajnát, közeledik az idő, amikor majd leültetik tárgyalni is, valamit azonban kell edni cserébe, és ez lehet az uniós tagság. Ez nem fáj Amerikának. Így ráadásul végképp az EU-ra lehet rálőcsölni Ukrajna fenntartásának és újjáépítésének a költségeit is.

– Amikor egy állami vezető a volt politikai ellenfelét kénytelen titkosszolgálati megfigyelés alatt tartani, és utazásaiban korlátozni, akkor az megfelel-e a háborús helyzetnek, vagy olyanfajta pszichés görcsökre utal, amelyeknek már középtávon következményei lehetnek?

- Ez bizonyos rendszerek sajátja, amelyeknek nincs helyük az Európai Unióban. Ukrajnában ilyen rendszer van. Az ilyen lépések nem a pszichés állapotról, hanem a hatalomról szólnak. Ideje lenne már észrevenni, hogy Zelenszkij Ukrajnája nem a demokrácia védőbástyája. De sebaj, még egy-két ilyen lépés, és végképp eloszlik a nyugati politikai elit egy részének fejét Ukrajna kapcsán elborító rózsaszín köd. Már érződik, hogy jön szembe a valóság, és változik a hangulat. Most döbbennek csak rá sokan, hogy Ukrajna nem angyal, és akármilyen rosszarcú, most már nem lehet elengedni a kezét. Mert akkor Oroszország akkora győzelmet arat, ami a Nyugat vereségével lenne egyenlő. Ezt pedig nem lehet megengedni.

Molnár Pál

gondola