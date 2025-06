Savaria Történelmi Karnevál Szombathelyen

2025. június 23. 22:04

Az anyagi nehézségek ellenére is négynapos lesz az idei XXIV. Savaria Történelmi Karnevál Szombathelyen, amelyet augusztus 21-24. között rendeznek meg - jelentette be hétfőn a város kultúráért is felelős alpolgármestere.

Horváth Soma elmondta: az önkormányzat az idei évi költségvetésében a korábbiaknál kevesebbet, 67 millió forintot tudott a kaneválra előirányozni, ráadásul a pályázati támogatások sem úgy teljesültek, ahogyan azt várták. Ezért újabb 13 millió forint támogatást szavazott meg a város közgyűlése Közép-Európa legnagyobb históriás karneváljának támogatására - közölte az alpolgármester, aki hozzátette: a városban működő cégek felajánlásai nélkül - amelyek a 160 millió forintra becsült karneváli költségek egynegyedét finanszírozzák - rövidebb és kulturális kínálatában szegényebb lett volna a rendezvény.

Horváth Soma elmondta azt is: tavaly a Savaria Történelmi Karneválnak több mint 120 ezer látogatója volt, hasonló érdeklődésre számítanak az idén is.

Grünwald Stefánia, a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója kiemelte: a jól bevált, állandó helyszínek szinte mindegyike üzemel majd: a Történelmi Témapark, a Borok utcája, a Sörtér, a Művészetek Utcája, a Fő téren a nagyszínpad és az Öreg város vására, a Karneválszínház és Thalia Kertje, a Keleti udvar és a Bajnokok tere is. Ezek mellett 15 kisebb helyszín is várja a látogatókat, mivel az idén is számos szervezet csatlakozik a karneváli forgataghoz: a Savaria Múzeum valamennyi tagintézménye, a Zsidó Hitközség, a Szombathelyi Egyházmegye, a könyvtár, a levéltár, Szultánia és több magánesemény is.

A programokat a karneváli borverseny nyitja, a történelmi programok centruma, a katonai és civil hagyományőrző csapatok táborhelye minden évben a Történelmi Témapark, ahol a római kor legionáriusainak és gladiátorainak harcait és mindennapjait éppúgy megismerhetik a Témaparkba látogatók, mint a lovasíjászatot, a középkori vitézi virtust vagy a török háborúk korát - mondta az igazgató.

A Ferences kert már csütörtökön megkezdi programjait a Tüzes Játékkal, amely ezúttal a A tűz gyermekei alcímet kapta. Az idei nyitóattrakcióban a megszokott tűzijáték helyett vízre és fényre épülő, különleges látványelemek egészítik ki a tűztáncosok és artisták műsorát - sorolta Grünwald Stefánia.

A kert programjait idén római kori divatbemutató, katonai viselet- és fegyverbemutató, valamint egy ókori labdajáték, a harpastum felelevenítése is színesíti - fűzte hozzá.

Visszatér Kassai Lajos lovasíjász és a Collegium Gladiatorium Kulturális Hagyományőrző Egyesülete, a kézműves udvarban kovács, a bronzöntő, füvesasszony és sok más izgalmas szereplő várja az érdeklődőket.

A jelmezes, fáklyás felvonulást – mely a karneváli rendezvény egyik leglátványosabb eleme – pénteken és szombaton este tartják több száz résztvevővel.

A Fő téren a nyitókoncertet hagyományosan a Savaria Szimfonikus Zenekar adja, másnaptól változatos koncertprogram várja a zenekedvelőket. A nagyszínpadon olyan együttesek lépnek fel, mint a A Grund - vígszínházi fiúzenekar, a Besh o droM, az Isis Big Band, Péterfy Bori, valamint az Analog Balaton és a Duckshell is.

Augusztus 14. és 23. között 8 alkalommal mutatja be a Weöres Sándor Színház a Carlo Goldoni művét, a Chioggiai kalamajkát a vármegyeháza udvarán - hangzott el a sajtótájékoztatón.

mti