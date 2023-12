Fiatal magyar tudós a Nobel-díjasok világában

Az én kutatómunkámhoz, valamint érdeklődésemhez, tanulmányaimhoz igen közel állnak a kémiai Nobel-díjasok, ez a témájukban is megjelenik: nanorészecskékkel (azon belül is kvantumpöttyökkel) kapcsolatos áttörésekért részesültek az egyedülálló elismerésben – elemzi a már beérkezett tudósok teljesítményét Viczián Dániel.

2023. december 14. 10:11

A fiatal magyar tudós Stocholmban – magyar innovacios szovetseg

Karikó Katalin és Krausz Ferenc mellett a Magyar Innovációs Szövetség delegáltjaként Viczián Dániel is ott lehetett a stockholmi Nobel-díj átadón, a fiatal tehetség Magyarországot képviselte a 2023. december 4. és 11. között megrendezett Stockholm International Youth Science Seminar-on, és az azt lezáró Nobel-díj kiosztási ceremónián és banketten. A fiatal tudóst kérdezte a Gondola.

– Viczián úr, Ön személyesen hallgathatta meg az idei Nobel-díjasok előadásait: így többek között Aleksey Yekimov, Luis Brus és Moungi Bawendi kémiai Nobel-díjasok előadását. Kapott-e valamilyen szellemi impulzust, és mi volt az, amelyet felhasználhat további munkájában, az „Antioxidáns hatású enzimutánzó nanokompozitok előállítása” című fejlesztésében?

– Az én kutatómunkámhoz, valamint érdeklődésemhez, tanulmányaimhoz igen közel állnak a kémiai Nobel-díjasok, ez a témájukban is megjelenik: nanorészecskékkel (azon belül is kvantumpöttyökkel) kapcsolatos áttörésekért részesültek az egyedülálló elismerésben. Munkájuk tehát mindenképpen szakmai szempontból is kiemelten érdekes volt számomra, az általuk elért precíz előállítás és rendkívüli kontroll minden további kutatás előtt példaként állhat a területen.



– A kiemelt tudósnövendékek 850 svéd diák előtt prezentálhatták munkájukat, melyet december 6-án élőben közvetítettek a Filmstaden Sergel moziból, Stockholm szívéből. A világ minden pontjáról figyelemmel követhették az Ön „Több komponensű nanokompozitok előállítása és antioxidáns hatásuk vizsgálata kolloid rendszerekben" című előadását. A kapott visszajelzésekből mit tanult?

– A kapott, döntően pozitív visszajelzések egyrészt jó megerősítésként szolgáltak arra a munkára, amit az előadásba, illetve a felkészülésbe fektettünk. Az ezek mellé érkező kérdések rávilágítottak a magyarázatom erős és gyenge pontjaira, a válaszadással pedig jobban megismerhettem saját projektem összefüggéseit, megtudhattam, hogy ez a közönség munkánk mely részletei iránt érdeklődik leginkább. Ez mindenképpen fontos információ minden jövőbeli publikáció és tudománykommunikáció szempontjából.

Két magyar tudós a Nobel-ünnepségen – magyar innovaciós szovetseg

– December 10-én Ön a közönség soraiból figyelhette, ahogy a 2023-ban kitüntetett tudósok, köztük a két magyar kutató is ünnepélyesen átveszik a svéd királytól a Nobel-díjat, illetve részt vehetett az előkelő Nobel Banketten is. Az éjszakát a világ legtitkosabb partijának tartott Students' Nobel Nightcap zárta – mi az, amit a titokőrzés követelménye mellett mindezekről elmondhat?

– A partit övező titok főként az előkészületekre és tematikára vonatkozik, valamint arra, hogy az eseményen nem készülhetnek engedély nélkül felvételek. Minden évben másik egyetem, más tematika, koncepció szerint rendez be egy egyetemi épületet. Idén a "való világ" és "fantáziavilág" álltak a középpontban, amelyeknek megfelelően berendezett termek váltogatták egymást egy kiszámíthatatlan, varázslatos "utazást" eredményezve. A helyszínen mindenki megtalálta a neki tetsző környezetet és elfoglaltságot a könnyed beszélgetéstől a tombolásig.

Molnár Pál

gondola