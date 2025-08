A harmadik magyar űrhajós kozmikus kalandjai - Videók

Utoljára frissítve: 2025. augusztus 1. 23:48

2025. augusztus 2. 08:07

Közösen írtak történelmet Magyarország, Lengyelország, India és az Egyesült Államok űrhajósai az Axiom Mission 4 (Ax-4) küldetés során, amelyen a csapat a tudományos eredmények elérése mellett páratlan élményekre tett szert, és tagjai között életre szóló kötelékek jöttek létre. A Nemzetközi Űrállomáson végzett munkájukról, élményeikről és országuk iránti büszkeségükről az Axiom pénteki online sajtótájékoztatón számoltak be.

Az Axiom Mission 4 négytagú nemzetközi legénysége – Peggy Whitson (65) amerikai parancsnok, Shubhanshu Shukla (40) indiai pilóta, Sławosz Uznański-Wi¶niewski (41) lengyel küldetésspecialista, valamint Kapu Tibor (34) magyar küldetésspecialista – egy sajtóeseményen idézte fel a történelmi jelentőségű űrrepülés tapasztalatait. A több mint húsznapos küldetés során a Nemzetközi Űrállomáson nemcsak tudományos munkát végeztek, hanem példát mutattak a nemzetközi együttműködésre.

Peggy Whitson, az Axiom Space tapasztalt űrhajósa, aki ötödször járt az űrben, elmondta, hogy számára nemcsak a küldetés sikere volt fontos, hanem az is, hogy a csapat tagjai között életre szóló kötelékek alakuljanak ki.

"Olyan csapatot szerettem volna, amely nemcsak hatékonyan dolgozik együtt, hanem örökre összekapcsolódik" – fogalmazott.

A küldetés során többek között sejtreparációval, növénytermesztéssel, a mikrogravitáció agyműködésre gyakorolt hatásával, valamint az inzulinfüggő cukorbetegek űrutazási lehetőségeivel foglalkoztak.

Shubhanshu Shukla, az Indiai Űrkutatási Hivatal (ISRO) űrhajósa számára a legemlékezetesebb pillanat az volt, amikor a lebegő indiai zászló előtt beszélhetett hazája miniszterelnökével az űrből.

"Ezúttal nemcsak az volt a célunk, hogy űrutazók legyünk, hanem hogy aktív részesei és irányítói legyünk a jövő űrkutatásának" – mondta, hozzátéve: a legnagyobb siker az volt, hogy indiai gyerekek ezrei kezdtek érdeklődni az űrhajózás és az űrhajóssá válás iránt.

Sławosz Uznański-Wi¶niewski, az Európai Űrügynökség (ESA) és a Lengyel Űrkutatási Hivatal közös küldetésspecialistája számadatokat osztott meg: 288 Föld körüli keringés, több mint 100 órányi kutatómunka és 127 százalékos küldetéssiker.

A legmeghatóbb pillanat számára az volt, amikor először látta meg Lengyelországot az ISS kupolájából.

"Akkor éreztem magam igazán tudósnak, mérnöknek, és legfőképpen embernek" – fogalmazott.

Kapu Tibor, a HUNOR (Hungarian to Orbit) program első magyar űrhajósa humorral és közvetlenséggel mesélt az űrállomáson töltött hétköznapokról.

Elmondta, hogy Magyarország 25 kísérlettel járult hozzá a küldetéshez, és hozzátette: "most már hivatalos, hogy a magyar paprika az űrben is a legjobb". Kiemelte, hogy a küldetés célja nemcsak a tudomány előmozdítása, hanem a jövő generációjának inspirálása is volt.

A négy űrhajós egyöntetűen hangsúlyozta, hogy a küldetés nemcsak technikai értelemben volt sikeres, hanem emberi, nemzeti és nemzetközi szinten is összekötött életutakat, és emellett reményt és célt adhat a jövő nemzedékeinek.

Borítókép: Cape Canaveral, 2025. június 25. Az Axiom Space által közreadott képen felbocsátják a SpaceX amerikai űrkutatási magánvállalat Falcon 9-es rakétájával összekapcsolt Crew Dragon személyszállító űrhajót a floridai Cape Canaveral Kennedy Űrközpontjában 2025. június 25-én. Az űrhajóval az Axiom 4 (Ax-4) legénysége: Kapu Tibor, a harmadik magyar űrhajós, valamint a lengyel Slawosz Uznanski-Wisniewski, az indiai Subhansu Sukla és az amerikai Peggy Whitson utazik a Föld körül keringő Nemzetközi Űrállomásra (ISS). Az űrhajó várhatóan június 26-án kapcsolódik az űrállomáshoz, ahol a legénység a tervek szerint 14 napot tölt majd. MTI/Axiom Space

MTI; Gondola