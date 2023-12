Tudomány, üzlet és politika

Az, hogy világunk egy soha nem látott, sőt eddig soha nem is értelmezhető káosz felé halad, ma már bágyadt közhely, de hogy ez miért van így, arra nem nagyon van válasz – vélekedik Bogár László.

2023. december 20. 11:18

freepik

A fenti címben szereplő fogalmak a mindennapi életünk részei, joggal gondolhatnánk azt, hogy a köztük lévő kapcsolati rendszer annyira nyilvánvaló, hogy ebből aligha adódik érdekfeszítő történet. Az alábbiakban mégis arra tennék kísérletet, hogy bizonyítsam ennek az ellenkezőjét, vagy óvatosabban fogalmazva legalábbis illusztrációkkal alátámasztva a hétköznapitól talán kissé elgondolkodtatóbb megvilágításba helyezzem a kérdést.

Az, hogy világunk egy soha nem látott, sőt eddig soha nem is értelmezhető káosz felé halad, ma már bágyadt közhely, de hogy ez miért van így, arra nem nagyon van válasz. Pontosabban nagyon is sok válasz akad, csak éppen egyik sem alkalmas arra, hogy segítsen a helyzet megértésében, sőt bizonyos értelemben éppen az egymással és sokszor önmagukkal is csatázó elbeszélési módok sehonnan sehová se tartó globális háborúja jeleníti meg ezt a minden meghatározó széthullást.

A címbeli fogalmak által jelzett jelenségnyaláboknak legalábbis látszólag éppen az lenne a dolguk, hogy a világot az egyre magasabb szintű rend keretei között tartsák, olyan komplex rendet tartsanak fenn egymással együttműködve, ami az egész emberi lét üdvét szolgálja. Ám egyre több jel utal arra, hogy ennek éppen a fordítottja történik, pontosan e triász tagjai közötti patologikus együttműködés az, ami a káosz, vagyis a teljes rendezetlenség lejtőjén rugdalja lefelé világunkat. Illusztrációként a Covid-19 világjárvány fedőnevű, máig is feltáratlan folyamatot használnám, nem mintha nekem bármilyen fogalmam volna róla, hogy mi is volt ez valójában, hanem inkább azért, hogy megértsük a teljes kiszolgáltatottságunk természetét, és hogy felkészüljünk arra, hogy e kiszolgáltatottságunkból adódóan a 21. század módfelett kalandosnak ígérkező évtizedei során számos hasonló „kalandban” lehet majd része az emberiségnek.

Hangsúlyozni szeretném, hogy ennek az írásnak nem tárgya a Covid, a célom inkább az, hogy ezen keresztül próbáljam illusztrálni a címben szereplő komplexumok közötti valóságos összefüggéseket. Az egész probléma „nulladik” szintjén máig is ott áll előttünk a megválaszolatlan kérdés: ez egy teljesen természetes úton létrejött vírus okozta járvány volt-e, vagy egy laboratóriumi baleset következtében elszabadult „csinált” vírus, esetleg egyértelmű globális stratégiára épülő biológiai fegyverkísérlet „lőtereként” használták-e az emberiséget e mesterségesen létrehozott, kiprovokált járvány során? Az ember jóhiszeműen arra gondol először, hogy mi sem egyszerűbb, mint ennek a kérdésnek a tisztázása, hisz a tudós azért van, hogy választ adjon az ilyesféle kérdésekre. Ám e jószerével fel sem tehető kérdés mögött máris felsejlik, a tudomány, az üzleti világ és a politika végzetesen beteg kapcsolati rendszere. Hisz ha esetleg valóban globálisan alkalmazott biológiai fegyverről volt szó, akkor az eleve csak a fenti hármas „kollaborációjaként” valósulhatott meg. A folyamat központi eleme nyilván a „business”, hisz az elmúlt fél évezred során a nyugatias modernitás (ami a 19. század óta „kapitalizmus” kódnév alatt üzemel) profitlogikája az emberi létezés meghatározójává vált. The business of the business is the business, mondta a Nobel-díjas Milton Friedman, vagyis, ha vállalkozó vagy, akkor bármi áron a profitodat kell növelni. Azt már nem tette hozzá, hogy akár az egész világ, de legalábbis az egész emberiség felszámolása is beletartozik ebbe a „minden árba”, mert ha ezt ki is mondja, akkor talán nem kapott volna Nobel-díjat.

Bár ki tudja?!

Ez egyúttal mindjárt jelzi is, hogy ez az aberrált, perverz logika a tudományt automatikusan a „business”, esetünkben a „Big Pharma” kitartott prostituáltjává teszi.

(Kis kitérőként jelezném, hogy ez a legelemibb szinten milyen ócska és cinikus módon jelenik meg a globális tudomány „publikációs ipari” komplexumában. Ki lett találva, hogy valaki attól lesz tudós igazán, ha rendkívül tekintélyes globális tudományos folyóiratokban rendszeresen publikál. Ha nem publikálsz, akkor lehetsz a világ legzseniálisabb tudósa, egyszerűen nem létezel, ha viszont ontod a publikációkat, akkor lehetsz egy teljesen értéktelen és érdektelen senki, magas elismerés övez. Egy rendkívül tekintélyes folyóirat számára átlagosan kétszáz dollár egy tanulmány megjelentetési költsége, ám az ügyféltől átlagosan hétezer dollárt kaszál.)

Visszatérve a Covidhoz, a fenti logikába belefér annak a feltételezése, hogy a Big Pharma, vagyis a business megbízásából a tudomány „legyártja” a vírust, amit a politika diszkréten segít elterjedni, majd a tudomány, üzlet, politika hármast átható globális médián keresztül világpánikot szervez, totális lezárást, engedelmességet és ellenőrzöttséget teremtve. Az ettől és a pusztító gazdasági következményektől megrettent népességet ezt követően kegyesen megajándékozza az általa létrehozott vírus pusztításától megvédő vakcinával, és ezermilliárd dolláros üzletet csinálva az egészből diadalmasan bejelenti a járvány feletti győzelmet. Mert én olyan végtelenül jóságos vagyok, mondja a business, hogy (persze jó pénzért) megvédelek.

Hogy kitől? Természetesen önmagamtól!

S ezzel a kör bezárul, a globális business a tudomány és a politika teljes prostituálásával olyan világ alapjait vetette meg, ami az egész emberiség legsötétebb korszakát hozta el.

Bogár László – vasarnap.hu

Persze e hármas szereplői egymást is folyamatosan átverik és zsarolják, mint az Európai Bizottság elnökasszonyának a Big Pharma meghatározó komplexumaival sms-ekkel fenntartott intim viszonya mutatja.

Bogár László közgazdász

magyarhirlap.hu